Zuza dedica 'Acalma Meu Viver' para a esposa e os filhos

O cantor Zuza lançou nesta quinta-feira (4), a faixa Acalma Meu Viver como uma forma de dedicatória para sua família e filhos. O músico traz uma letra em que abre o coração e declara todo seu amor aos seus maiores apoiadores.

“Essa música é muito especial para mim. Conto toda a minha trajetória e história, relembro do meu corre e de como minha família foi essencial para eu chegar até aqui”, pontua Zuza.

Pai de dois, Zuza quer que a faixa - produzida por DJ Macena (produtor dos 4M, da Shaolin Records e de MC Hariel) transmita essa correria de ser artista, marido e gestor da carreira, com foco na gratidão que sente por cada passo dado. Com um som que traz influências de O Rappa, Jorge Ben Jor, Marcelo D2, ele pontua.



“A chegada do Miguel renovou minhas energias, está enchendo de amor as nossas vidas, deixando nosso dia a dia cheio de vibe boa. Além de estar funcionando como um ‘turbo’ para esse momento que estou vivendo, quero mostrar, com essa música, com quem eu pretendo dividir as minhas glórias. Como a maioria das músicas que eu faço são como se fossem um desabafo do que eu vivo ou já vivi, esse som reflete este momento incrível que estou vivendo. Quero contar o quanto minha família é importante para o meu progresso, para minha evolução como ser humano”, diz Zuza.

O músico está em uma ótima crescente: o músico acaba de lançar o primeiro álbum (com participações de Spinardi e Pedro Qualy [Haikaiss], Rappin’ Hood, entre outros) e já conta com milhões de plays nas plataformas de streaming e no YouTube. Além disso, foi destaque no WSL (Mundial de Surfe), que aconteceu em Saquarema (RJ).

Zuza: faixa celebra família, glória e conquistas

Além da chegada de Miguel, Zuza dedica a canção à primogênita Yasmin e à Dayane, a esposa para quem preparou uma dedicatória especial, focando na parceria que construíram e no apoio à carreira musical:

“Foi a primeira pessoa na vida que me incentivou a viver da música. Ela me ajudou a enxergar meu potencial e saber aproveitá-lo da melhor forma. Dayane me ajudou a organizar cada passo e decisão tomada. Quando a gente se conheceu eu estava vivendo uma fase muito ruim, tanto pessoal, quanto profissional, precisando me encontrar. Além de trazer paz para minha vida, ela me deu direção e vontade de fazer ela feliz. Dar uma vida boa a minha família me motiva muito a vencer a cada dia e ter mais focos nos meus objetivos”, revela Zuza.

Para as conquistas, tanto as que já conseguiu, como as que vem por aí - além de novos projetos que Zuza vai investir, ele conta que dividir as suas glórias tem um significado especial: "É muita luta, muita fé em Deus para chegar onde quero. Vou conquistar meus objetivos. Quero ter acesso a vivências que o dinheiro não compra. O resto é consequência de um trabalho feito com coração e dedicação. Tenho vontade de ter condições de dar oportunidades para pessoas de bom coração vencerem na vida junto comigo. Minha família em primeiro lugar, a vontade de ver eles bem é o que mais me motiva a vencer todos os dias”, finaliza o artista.

Zuza é o primeiro sambista da 4M, produtora responsável por grandes nomes da música como MCs PH, IG, Pedrinho, entre outros.

Confira:

