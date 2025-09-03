Rocky Dawuni e Cedella Marley lançam a inédita 'I Got A Song'

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Quatro vezes indicado ao Grammy, o ganês Rocky Dawuni já dividiu palco com lendas como Stevie Wonder, John Legend, Angélique Kidjo e Alpha Blondy, além de realizar uma apresentação bastante elogiada no Festival Latinidades 2023, em Salvador (BA) e cada vez mais tem conquistado respeito internacional como uma das vozes mais influentes da música africana.

Do outro lado, está Cedella Marley, vencedora de três Grammy's com o grupo The Melody Makers e, não menos importante, filha primogênita de Bob e Rita Marley, herdeira direta do legado que colocou o reggae no mapa mundial.

Esses dois nomes de peso se encontram em I Got A Song, single lançado pela Aquarian Records, com distribuição da lendária Tuff Gong International, gravadora fundada por Bob Marley.

Mais do que uma música, I Got A Song é um manifesto. Inspirada nas songlines — tradições aborígenes da Austrália que Rocky Dawuni descobriu em sua última turnê —, a faixa fala sobre amor, identidade e pertencimento, evocando a força dos laços que conectam gerações e culturas.

“A música é o coração da conexão global”, resume Rocky Dawuni. “Trabalhar com Cedella nesta canção é honrar essa energia, convocando harmonia e propósito por meio da alegria do amor”.

Cedella reforça: “I Got A Song nos lembra do poder que cada voz carrega. É uma ponte entre passado e futuro, entre continentes e comunidades.”

Registrada no Hen House Studios, em Venice (EUA), a faixa contou com músicos históricos: Santa Davis (Bob Marley, Peter Tosh) na bateria, John McKnight (Ben Harper, Fishbone) no baixo e guitarra, e Anthony Brewster (Chali2na, Citizen Cope) nos teclados. A mixagem ficou a cargo de Bob Riddim, também responsável por Neva Bow Down, trabalho de Rocky Dawuni indicado ao Grammy. Já os vocais de Cedella foram gravados em Miami, no Studio C.

Dirigido pelos visionários criativos emergentes Ebenezer Brew (também conhecido como Slingshot) e Jolver Cutino, o videoclipe apresenta visuais de tirar o fôlego, imagens vibrantes e uma narrativa emocionante que capturam a essência da canção. Ele complementa de forma belíssima o poderoso tecido sonoro criado por Dawuni e Marley, ressaltando os temas universais que a música promove.

Filmado em diferentes continentes, Rocky Dawuni aparece em sua terra natal, Gana, destacando as paisagens vibrantes, a rica cultura e a energia arrebatadora do continente africano. Já Marley gravou sua parte em Miami, refletindo sua conexão com a herança jamaicana. O resultado é uma fusão harmoniosa dos dois cenários, que acrescenta camadas de significado cultural à narrativa visual.

Unindo a filosofia africana à espiritualidade da diáspora, I Got A Song transcende fronteiras. É uma celebração da música como força universal — e uma lembrança de que amor, ancestralidade e conexão são elementos que nos mantêm de pé.

Confira o clipe oficial de I Got A Song:

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.