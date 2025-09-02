Assine
Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional.

Davi Bandeira: 'Contra a Lei' divaga sobre o cyberbullying e a dor

Disco, um manifesto pop visceral, mostra artista cearense mergulhando em um processo de reinvenção

Marcelo de Assis
Marcelo de Assis
Colunista
02/09/2025 08:00

Davi Bandeira: 'Contra a Lei' divaga sobre o cyberbullying e a dor
Davi Bandeira: 'Contra a Lei' divaga sobre o cyberbullying e a dor crédito: DivulgaÃ§Ã£o / Gabriel RennÃ©

O cantor e compositor cearense Davi Bandeira acaba de lançar o álbum Contra a Lei, terceiro de sua carreira, em todas as plataformas digitais. O projeto é um mergulho profundo em espionagem, fuga e liberdade, resultado de um intenso processo de autoconhecimento que o artista viveu nos últimos anos.

Com uma sonoridade que funde pop alternativo, funk, reggaeton e trapContra a Lei é um dossiê de crimes emocionais e a história de uma persona que quebra regras para sobreviver, amar e ser livre.

A mensagem central de Davi Bandeira é clara: Contra a Lei é sobre viver sem pedir permissão. Para Davi, o processo de criação foi uma ferramenta de sobrevivência em meio ao caos. Ele compartilha a jornada pessoal que deu origem ao disco em uma declaração honesta e potente.

“Quando eu comecei a pensar nesse álbum eu estava em um período emocional muito desequilibrado. Vi minha vida pessoal e profissional desmoronarem e eu não queria mais ser eu naquele momento. Não queria falar das minhas dores, das minhas frustrações e como eu não estava conseguindo dar conta de tantas coisas ruins que estavam acontecendo. Então criar esse álbum nesse caos me fez experimentar a vida de um jeito diferente. Criei alguém que eu queria ser naquele momento. Alguém forte, confiante e inabalável. Alguém completamente diferente de como eu me sentia naquele momento", explica Davi Bandeira.

Refletindo sobre a cura que o processo trouxe, Davi Bandeira continua: “Fui compondo e criando esse universo enquanto colocava minha vida novamente nos trilhos. Foi muito importante para mim me reconectar com sonhos e paixões que pareciam impossíveis. Revisitar planos que um dia já foram meus objetivos de vida, como artista e como pessoa. Eu me libertei de muitas coisas durante os últimos anos e quem quer que tenha sido essa persona que eu criei durante o processo de CONTRA A LEI, ela me ajudou a ver o mundo de outra perspectiva, principalmente mais leve e real.”

Com 10 faixas autorais compostas por Davi Bandeira em parceria com Tonnigo, Áries, enzo dicarlo e George Luqas, o álbum conta com um time de produtores de peso na cena musical brasileira: enzo di carlo (Marina Sena, Pabllo Vittar), George Luqas (Jão, Carol Biazin), VVICTOR, FRUG4L, e os produtores do Cariri cearense Jota no beat e LUHZ. A mixagem e masterização ficaram a cargo de Pedro Lucas, o Adieu (Marina Sena, Mahmundi).

Um dos destaques do projeto é a faixa de encerramento, BIGBANG!!!, uma releitura de Pervertido, primeira música lançada por Davi em 2014. Na época, o clipe experimental viralizou como meme, gerando uma onda de cyberbullying que o fez adiar seu sonho na música. Mais de uma década depois, ele ressignifica a queda e a transforma em combustível.

O clipe de BIGBANG!!! tem direção de Davi Bandeira e Acid VK, conhecido por trabalhos com Marina Sena e Pabllo Vittar, e chega junto com o álbum.

O universo de Contra a Lei já foi apresentado ao público com os singles Fantasia, Monte Carlo e Fiesta, que acumulam milhares de streams. O projeto visual inclui ainda dois clipes já lançados (Fantasia e Fiesta), dirigidos pelo próprio artista, e o documentário poético Vivendo Minha Fantasia, que revela sua trajetória.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

pop

