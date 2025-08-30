Assine
Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias.

Clau e Vulgo FK unem o R&B e reggaeton em 'Replay'

Produzida por Ecologyk, faixa é o primeiro single do aguardado álbum de estreia da cantora

Clau e Vulgo FK unem o R&B e reggaeton em 'Replay' - (crédito: Sorriso / Divulgação)
Clau e Vulgo FK unem o R&B e reggaeton em 'Replay' crédito: Sorriso / Divulgação

A cantora Clau dá o pontapé inicial em uma nova e aguardada fase de sua carreira com Replay, uma poderosa parceria com o fenômeno do trap Vulgo FK. A faixa, que já está disponível nas plataformas pela Universal Music, via Virgin, é o primeiro single de seu álbum de estreia.

Com a produção sofisticada de Ecologyk, a música celebra a fusão do R&B, gênero que consagrou Clau, com a envolvente pulsação do reggaeton.

A colaboração nasceu de uma sintonia artística imediata. Em estúdio com Ecologyk, Clau encontrou a batida perfeita para sua nova fase e soube exatamente quem convidar para somar ao projeto. Em suas palavras, a cantora detalha o processo.

"A música surgiu numa sessão de estúdio com o produtor Ecologyk. Ele me mostrou esse beat, eu achei a minha cara, traz o R&B, que já é uma marca registrada minha na minha carreira, mas também com um toque de reggaeton. Quando eu gravei, imediatamente a gente pensou no Vulgo FK, que combinaria muito e que é um artista que eu já queria colaborar há muito tempo, que eu admiro e acho que tem tudo a ver comigo. A gente mandou para ele, ele topou, gostou muito do som, e finalizamos a música. Todo mundo ficou muito feliz com o resultado, acho que deu para unir muito bem o estilo dele com o meu", relata Clau.

Para traduzir a energia de Replay em imagens, o clipe, dirigido por Sorriso, foca na essência da performance musical. A proposta foi criar um ambiente que destacasse a conexão entre os artistas, capturando uma atmosfera de amizade e cumplicidade. No vídeo, Clau e Vulgo FK surgem à vontade, cantando e se divertindo com a música, o que transmite uma autenticidade contagiante para o espectador.

A coreografia, elemento que a cantora considera fundamental, complementa a canção de forma orgânica, com movimentos que remetem à energia do R&B dos anos 2000 e ao estilo "passinho", celebrando a cultura negra, com a qual seu público se identifica. Essa estética é enriquecida por uma sensualidade latina, que permeia tanto a sonoridade quanto o visual, criando uma experiência completa e imersiva.

Clau: primeiro álbum a caminho

Replay é mais do que um single: é o cartão de visitas do primeiro álbum de Clau após quase uma década de uma carreira consolidada. O projeto promete revelar a maturidade e a pluralidade artística da cantora. Ela mesma explica a importância deste momento.

"Essa música é o primeiro single do meu álbum, que sai em breve. Então já é um gostinho dessa nova era, desse novo momento do meu trabalho. Depois de quase 10 anos de carreira, vem o meu primeiro álbum. A gente começa com essa sonoridade que o meu público já está mais acostumado, que é o R&B, mas que também vai transitar por vários gêneros musicais. Além do pop, vai ter reggae, vai ter funk, vai ter bachata e vai poder mostrar mais da minha versatilidade musical e artística", adianta a cantora.

Confira:

