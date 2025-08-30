Desejo Maior e Cleverson Luiz emocionam no single 'Era Uma Vez'

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O grupo Desejo Maior acaba de lançar mais um single que promete tocar corações: Era Uma Vez. A faixa inédita marca a parceria especial com Cleverson Luiz e reforça o lado mais romântico e intenso do grupo, referência no pagode contemporâneo.

Com vocais marcantes e uma produção caprichada, Era Uma Vez traz uma mensagem forte sobre amor e memórias, com arranjos que equilibram sensibilidade e ritmo. A participação de Cleverson Luiz acrescenta ainda mais emoção e profundidade à interpretação.

O lançamento também vem acompanhado de um clipe oficial, que traduz em imagens a história e a atmosfera da canção, convidando o público a se conectar ainda mais com a narrativa.

O Desejo Maior, formado por Sandrinho, Bruninho Chamego, Marcelo Negrette, Nando Lins e Luís Pinheiro, segue sua trajetória com lançamentos consistentes e colaborações de peso. Em sua nova fase, o grupo vem construindo Uma Nova História, lema que reflete sua maturidade e evolução artística.

Com milhões de visualizações no YouTube e parcerias com nomes como Lucas Morato, Vou Pro Sereno, Gica e Gamadinho, o grupo reafirma seu compromisso com a autenticidade musical e o romantismo que sempre marcaram sua carreira.

Confira:

