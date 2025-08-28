Assine
Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional.

Mar.iana lança feat. com Paula Fernandes em 1º single da versão deluxe

Colaboração marca encontro de vozes no folk-pop e abre nova fase da carreira da cantora pop

Marcelo de Assis
Marcelo de Assis
Colunista
28/08/2025
28/08/2025 22:50

Mar.iana lança feat. com Paula Fernandes em primeiro single da versão delux - (crédito: Divulgação)
Mar.iana lança feat. com Paula Fernandes em primeiro single da versão delux crédito: Divulgação

A interpretação vigorosa de Paula Fernandes encontra os vocais delicados e cheios de frescor de Mar.iana com Em mim também doeu, primeira faixa da versão Deluxe de Oceano, álbum lançado recentemente pela artista pop. Disponível a partir desta quinta-feira (28), o lançamento carrega emoção e intensidade, valorizando o diálogo entre estilos.

O convite para Paula participar da faixa partiu de um sentimento quase inexplicável: “Quando eu escrevi a música, eu só conseguia pensar nela. Eu ficava ouvindo e, de alguma forma, só via a voz dela ali, como se já tivesse feito a música para ela, mesmo sem nunca termos nos conhecido”, relembra Mar.iana.

Ao ouvir a canção, Paula Fernandes se identificou de imediato com a proposta e aceitou gravar: “Quando ouvi a canção pela primeira vez, me chamou atenção a delicadeza da melodia e a força da mensagem. A Mar.iana tem um talento muito especial, e foi um prazer somar minha voz a um trabalho tão autêntico e bem construído. Fiquei feliz com o resultado e com esse encontro de vozes e estilos”, conta a artista.

Gravada com produção colaborativa, a faixa nasceu de um encontro criativo entre Mar.iana, Amanda Coronha, Gabriel Azevedo, Guto Oliveira (da banda OutroEu) e Juliano Moreira. A letra, inspirada em experiências pessoais, fala sobre se doar intensamente para algo ou alguém e não receber o mesmo em troca e, ainda assim, ser colocada como “vilã” da história.

“É uma história melancólica, mas que traz um ar solar. O folk deixa tudo mais leve, com uma vibe de esperança”, explica a artista.

Ao ouvir a voz de Paula pela primeira vez na gravação, Mar.iana viveu um momento inesquecível: “Eu chorava. Foi um choque e, ao mesmo tempo, algo muito natural. Parecia que sempre foi para ser assim”, lembra. Sobre a interação no estúdio, ela destaca a receptividade e generosidade da parceira: “Desde o início, ela me tratou de igual para igual, me colocou num lugar muito especial. Foi tudo muito orgânico e verdadeiro.”

Paula reforça o sentimento: “Eu curti muito a música e a voz dela, acho que ela tem uma doçura e uma força. É uma música triste, mas que não deixa a gente triste; ela é solar. Além disso, é muito suave, gostosa de cantar, e senti que nossas vozes casaram muito bem”.

Mais do que uma colaboração, o feat nasceu de uma admiração mútua e de uma conexão imediata com a canção. O clipe reforça essa sintonia, registrando momentos de entrega e leveza entre as duas artistas.

O lançamento também marca um ponto de virada na carreira de Mar.iana. Depois de parcerias com Maneva, Atitude 67, Califfa e Simão, a cantora considera esta faixa um passo à frente na consolidação de sua identidade artística, traduzindo de forma fiel sua essência e o momento que vive.

Sobre o álbum Oceano

Lançado em 2025, Oceano reúne oito faixas, sendo quatro inéditas, e participações de Maneva, Atitude 67, Califfa e Simão, além de uma regravação afetiva de O Sol, a Lis e o Beija-Flor, de Edu Ribeiro. O projeto traduz a maturidade e a plenitude artística de Mar.iana, com uma estética que mistura o laranja do pôr-do-sol ao azul profundo do mar. “Agora que eu sei para onde quero ir, eu só vou”, afirma a cantora.

Com influências que vão do pop orgânico ao folk, passando por referências da música brasileira, Mar.iana encontrou em Oceano um retrato fiel de quem é hoje: luminosa, intensa e em constante movimento.

“Eu sou muito solar, mas também mergulho nas minhas emoções. Por isso o nome Oceano. Fui muito fundo para fazer esse disco”, resume.

Confira:

