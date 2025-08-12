Gilmelândia lança clipe ao vivo de "Bate lata" e inicia série de registros

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Gilmelândia dá o pontapé em uma nova fase de sua trajetória em 8 de agosto, com o lançamento de um registro especial de Bate Lata, gravado ao vivo em São Paulo. O vídeo faz parte de uma série de lançamentos semanais que celebram não apenas seus 25 anos de carreira, mas também a força coletiva do Axé como movimento cultural.

Com sucessos de toda sua carreira, desde a época da Banda Beijo até hits da carreira solo, o repertório destaca a história de Gil, refletindo a essência do Axé como movimento coletivo. “A gente canta tudo de todo mundo, e isso é muito legal. O Axé é uma Unidade”, define Gil.

Com direção artística e figurino assinados por Arnaldo Ventura e coreografias de Thiago Alves, parceiro de longa data, o espetáculo foi idealizado com o apoio do empresário Anderson Lima e marcou o início das celebrações pelos 40 anos do axé music, movimento que Gilmelândia representa com autenticidade e orgulho. Realizado durante a tradicional Festa da Gambiarra, o show foi repleto de momentos emocionantes, homenagens pessoais e surpresas afetivas.

Entre os destaques do repertório está justamente Bate Lata, música que carrega uma história especial. “Quando ouvi a fita cassete pela primeira vez, eu disse: ‘Meu Deus, que música interessante é essa!’”, relembra Gil. “Tinha tudo a ver comigo. Era um samba-reggae, e eu sou apaixonada por samba-reggae”. A canção, inicialmente rejeitada por outros artistas, acabou se tornando um dos maiores sucessos do Carnaval, impulsionada também por uma performance cênica marcante: “Já que fala de uma criança que deixou o agogô de lado e o tambor para tocar lata, eu pensei: ‘Já sei, vou lá no Candeal buscar três crianças que tocam lata’. Chegando lá, tinha um projeto chamado Lactomia, que existe até hoje, onde os meninos tocam lata, convidei três crianças e, ai, gente! Foi um sucesso em todos os programas de tevê!”, comemora.

Com cenografia e conteúdo visual assinados por Kleber Calado, e uma abertura criada por DJ Andy e seu filho Pietro Cepeda, o registro tem como objetivo compartilhar com o público a mesma energia vivida no palco. “Não foi um audiovisual de milhões de reais, foi de milhões de emoções”, resume Gilmelândia. “Quero que sintam a minha verdade, essa capacidade que tenho de transformar tristeza em festa. Isso é o Axé, isso sou eu.”

Até o fim de 2025, Gil promete seguir em festa. E a cada sexta-feira, um novo vídeo ao vivo chega às plataformas, revivendo, com emoção e alegria, os grandes momentos da sua carreira.



Confira:

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.