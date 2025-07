Melton Sello lança a inédita ‘2000 e pouco’

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Um dos nomes mais promissores do cenário emo carioca, a Melton Sello lançou na última sexta-feira (11) seu mais novo single, 2000 e pouco, uma faixa para marcar a geração da música carioca que fez sucesso no início dos anos 2000, chamado de Riocore junto ao cenário atual do rock brasileiro.

E para relembrar justamente essa época, a banda chamou os caras do Dibob, um dos mais importantes nomes da música carioca, para complementar esse feat.

“Pra gente, ainda é muito surreal pensar que vamos lançar uma música com os nossos ídolos — aqueles que, até outro dia, a gente assistia da plateia, perdendo a voz de tanto cantar ou se jogando na rodinha punk com os amigos”, comenta Igor, guitarrista da Melton Sello. “Mais do que ter o talento desses caras na nossa música, é poder chamar eles de brothers hoje!”

Ele continua: “A gente espera que essa música toque um lugar especial no coração de todo mundo que, de alguma forma, viveu os anos 2000 aqui no Rio e pelo Brasil afora.”

A faixa marca o início da parceria da Melton Sello com a Algohits, a primeira musictech do Brasil, que traz o grupo carioca para seu casting a fim de caminhar lado a lado rumo ao próximo disco da banda, a ser lançado pelo selo musical.

“E pra seguir firme nessa caminhada com a gente, é com o coração cheio de alegria que anunciamos também a nossa parceria com a família Algohits — que a gente admira desde os tempos do primeira banda de casinha!”, revela o grupo, referindo-se ao show realizado em novembro do ano passado em Botafogo, no Rio de Janeiro, durante a 2ª edição do mini festival de sucesso banda de casinha, que já toma conta de todo o Brasil.

“A gente já havia acompanhando a Melton Sello há um tempo, principalmente por conta da participação no banda de casinha”, revela o CEO da Algohits, Moises Bekerman. “A explosão da banda nas redes sociais e sua autenticidade musical foram dois fatores que chamaram muito a nossa atenção para trazer o grupo para o nosso time. Estamos animados com a parceria e ansiosos para trabalhar nesse próximo disco.”

Confira:

