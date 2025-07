Isaías Saad anuncia 'Altar Invisível', novo projeto em dois anos

SIGA NO

Depois de dois anos sem lançar um projeto inédito, o cantor e compositor Isaías Saad está de volta com Altar Invisível, seu mais recente trabalho autoral, que promove uma experiência profunda de adoração e marca um período de renovação espiritual e maturidade musical.

Conhecido por sucessos como Enche-me e Ousado Amor (esta última eleita uma das músicas mais importantes da década no gospel brasileiro), Isaías adianta que o novo álbum é fruto de meses de oração e dedicação.

"Foram meses de oração, espera e trabalho. O que era invisível agora passará a se tornar visível", declarou o artista em postagem, que conta com uma legião de 2,8 milhões de seguidores no Instagram.

O projeto inclui canções autorais e uma colaboração especial com a cantora Sued Silva, conhecida por hits como Existe Vida Aí (a sexta música mais regravada da história).

“Não há nada mais verdadeiro do que cantar ‘Santo’. Estamos aqui na Terra entoando a mesma canção do céu”, conta a artista, que acumula mais de 3 milhões de visualizações em seus vídeos no YouTube.

Além de Sued Silva, Altar Invisível conta com participações de Morada, FHOP Music e Guilherme Batista, e foi produzido por Hananiel Eduardo, um dos maiores nomes da produção gospel no Brasil. Segundo Isaías, o álbum foi concebido em um tempo de intimidade com Deus e representa um novo ciclo musical, além de um marco em sua trajetória como ministro de louvor e compositor.

“Esse álbum nasceu de um lugar que ninguém vê. Nasceu dos meus momentos a sós com Deus, quando não tinha microfone, nem holofote, nem ninguém por perto. Foi nesse lugar escondido, secreto, que eu mais chorei e também onde mais fui curado”, conta Isaías por meio de nota à imprensa.



