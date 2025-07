'Titanic': trilha sonora ganha edição em vinil duplo amarelo

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Poucas trilhas sonoras conseguiram capturar a essência de um filme com tanta intensidade quanto a de Titanic, composta por James Horner. Lançado em 1997, o longa-metragem dirigido por James Cameron não apenas conquistou o público com sua narrativa épica e romance trágico, mas também com uma trilha sonora que se tornou um fenômeno cultural.

Agora, em 2025, os fãs têm a chance de reviver essa experiência sonora com a edição especial em vinil amarelo translúcido, um lançamento limitado a apenas 7.500 cópias numeradas, que já estão disponíveis para pré-venda em seu site oficial pelo valor de US$ 57,99 (cerca de R$ 317 no câmbio atual - Taxas podem ser aplicáveis). As informações são do portal Vinews.



A nova versão da trilha sonora de Titanic chega em um formato duplo de vinil (2LP), com acabamento gatefold e laminação em linho, conferindo um toque de sofisticação e nostalgia. O conjunto inclui um encarte de oito páginas, um pôster dobrável em tamanho generoso e uma réplica impressa da capa de jornal da época do naufrágio — elementos que transformam o disco em uma verdadeira cápsula do tempo.

Essa edição não é apenas um item de colecionador, mas uma homenagem à magnitude emocional da obra de James Horner. Com faixas instrumentais que vão do sutil ao grandioso, a trilha sonora conduz o ouvinte por uma jornada que espelha a trajetória dos personagens Jack e Rose, interpretados por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet.

A trilha sonora de Titanic é marcada por composições orquestrais que evocam sentimentos de esperança, perda, amor e tragédia. Faixas como Southampton, Rose e The Sinking são exemplos da habilidade de Horner em traduzir emoções complexas em música. A peça central, no entanto, é My Heart Will Go On, interpretada por Celine Dion, que se tornou um dos maiores sucessos da década de 1990 e símbolo eterno do filme.

O vinil amarelo translúcido não apenas oferece uma nova forma de apreciar essas composições, mas também resgata a experiência tátil e ritualística de ouvir música em LP — algo que combina perfeitamente com a atmosfera nostálgica do filme.

