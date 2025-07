Billy Idol relançará três álbuns dos anos 1980 em vinil

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Billy Idol, eterno símbolo da fusão entre punk e pop oitentista, está de volta às prateleiras — ou melhor, às vitrolas — com o relançamento de três álbuns fundamentais de sua trajetória solo.

De acordo com informações do site Vinews, a partir de 15 de agosto de 2025, os fãs poderão adquirir novas edições em vinil de Don’t Stop (1981), Whiplash Smile (1986) e Charmed Life (1990), cada uma com prensagens especiais e tiragens limitadas. Mais do que simples reedições, esses lançamentos resgatam momentos-chave da evolução artística de Idol, com direito a som remasterizado e embalagens que fazem jus à estética provocadora do cantor.

Após o fim da banda Generation X, Billy Idol deu início à sua carreira solo com o EP Don’t Stop, lançado originalmente em 1981. Com apenas quatro faixas, o disco já deixava claro que o artista estava pronto para conquistar o mainstream sem abandonar suas raízes punk. A nova edição traz o EP em vinil amarelo-limão translúcido, uma escolha vibrante que combina com a energia das faixas Mony Mony (cover de Tommy James & the Shondells) e Dancing with Myself, que se tornaria um dos maiores hinos de sua carreira.

Essa reedição é especialmente significativa, já que o EP não era relançado em vinil desde os anos 1980. Agora, com som remasterizado e prensagem de alta qualidade, os fãs poderão redescobrir o frescor e a ousadia de um artista que estava apenas começando a moldar sua identidade solo.

Lançado em 1986, Whiplash Smile marcou uma mudança de tom na discografia de Idol. Se nos álbuns anteriores ele encarnava o rebelde romântico, aqui ele se permite explorar um lado mais introspectivo e emocional. Em entrevista à época, o cantor revelou que finalmente se sentia livre para cantar sobre amor e vulnerabilidade — temas que antes evitava por conta da rigidez do ethos punk.

O álbum inclui sucessos como To Be a Lover, Sweet Sixteen e Don’t Need a Gun, que ajudaram a levá-lo ao sexto lugar na Billboard 200 e a vender mais de 2 milhões de cópias no mundo. A nova edição chega em vinil tangerina opaco, com arte restaurada e encarte completo, oferecendo uma nova perspectiva sobre um disco que equilibra sensualidade, crítica social e melodias cativantes.

Fechando a trilogia de relançamentos está Charmed Life, de 1990 — o primeiro álbum de Idol na década de 1990 e um dos mais bem-sucedidos comercialmente. Com faixas como Cradle of Love, Prodigal Blues e uma versão intensa de L.A. Woman, dos Doors, o disco alcançou o Top 15 da Billboard e recebeu certificação de platina. Pela primeira vez, ele será lançado em vinil duplo, com prensagem padrão em preto e uma edição especial em lavanda translúcido comemorando os 35 anos do álbum.

Além do apelo nostálgico, a nova edição traz um presente para os fãs: o videoclipe de Prodigal Blues foi remasterizado em alta definição e disponibilizado oficialmente no YouTube, resgatando a estética visual marcante que sempre acompanhou a música de Idol.

