Simple Minds relança o clássico 'Once Upon a Time' em disco de vinil

Em 1985, o Simple Minds lançou um álbum que não apenas consolidou sua posição como uma das bandas mais influentes da década, mas também capturou o espírito vibrante e ambicioso do rock daquela era: Once Upon a Time. Quatro décadas depois, esse clássico retorna em uma edição especial de aniversário que promete emocionar tanto os fãs de longa data quanto os novos ouvintes.

De acordo com o site Vinews, a nova versão em vinil rubi, com lançamento marcado para 17 de outubro de 2025 pela Universal Music, via Virgin Records, é mais do que uma simples reedição — é uma homenagem cuidadosamente curada à grandiosidade sonora e estética do grupo escocês. Este lançamento já está disponível para pré-venda em seu site oficial pelo valor de US$ 35,99 (cerca de R$ 197 no câmbio atual. Taxas podem ser aplicáveis).



A edição de 40 anos de Once Upon a Time chega em um vinil vermelho translúcido, limitado e colecionável, embalado em uma capa dupla (gatefold) que exibe uma fotografia icônica da banda tirada por Anton Corbijn durante o histórico Live Aid de 1985. O visual marcante é apenas o começo: pela primeira vez, a faixa Don’t You (Forget About Me) — eternizada no filme Clube dos Cinco — foi oficialmente incorporada à tracklist do álbum em vinil, encerrando o lado A e transformando o disco em uma experiência de nove faixas.

Essa inclusão é significativa: embora a música tenha se tornado um dos maiores sucessos da banda, ela originalmente não fazia parte do álbum. Segundo o vocalista Jim Kerr, “com o benefício da retrospectiva, agora parece certo que essa faixa esteja presente nesta edição tão especial”.

O álbum original já era recheado de sucessos. Canções como Alive and Kicking, Sanctify Yourself e All the Things She Said são verdadeiros hinos do pop rock oitentista, com arranjos grandiosos, vocais intensos e letras que capturam a busca por identidade e transcendência. A nova edição mantém essas faixas intactas, mas as apresenta com um frescor renovado graças à remasterização e ao novo formato físico.

Além disso, a edição em vinil é apenas uma parte da celebração. Também foi lançado um box set com cinco CD's que inclui lados B, versões estendidas, raridades e gravações ao vivo do lendário show Live in the City of Light, realizado em Paris em 1986. Para os fãs mais dedicados, esse conjunto oferece uma imersão completa no universo criativo da banda durante sua fase mais prolífica.

Confira o conteúdo completo de Once Upon a Time do Simple Minds:

Lado 1

Once Upon a Time

All The Things She Said

Ghost Dancing

Alive And Kicking

Don't You (Forget About Me)

Lado 2

Oh Jungleland

I Wish You Were Here

Sanctify Yourself

Come A Long Way



As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.