Marcos Freire e Fernanda Brum levam gospel ao Maior São João do mundo

O Maior São João do Mundo, realizado em Campina Grande (PB), recebeu na noite desta quarta-feira (2) o cantor gospel Marcos Freire, acompanhado pela premiada Fernanda Brum, em uma noite dedicada à música cristã no Parque do Povo e reuniu milhares de pessoas em uma apresentação marcante.

O evento, que acontece entre os dias 30 de maio e 6 de julho, é conhecido por atrair multidões: apenas neste ano, mais de 3 milhões de pessoas passam pelo local durante as 38 noites de festa.

Tradicionalmente focado no forró, o São João de Campina Grande também aposta na diversidade de gêneros musicais, levando para os palcos nomes do sertanejo, MPB e gospel. A edição da festa em 2025, conhecida como a maior do mundo, segue com uma programação repleta de atrações para todos os gostos.

“Que alegria poder fazer parte mais uma vez da noite de louvor e adoração onde acontece O Maior São João do Mundo. Agora nós estamos levantando um altar para Deus, o mais todo-poderoso de todo o mundo”, comemorou o cantor durante o show.

Marcos Freire, natural de Campina Grande, tem se destacado no cenário evangélico com canções como o hit Yahweh Se Manifestará já acumula mais de 33 milhões de streams no Spotify. Já Fernanda Brum, que também marcou presença na programação e foi parceira de palco, é uma das maiores referências do segmento, com quatro indicações ao Grammy Latino e dois prêmios na categoria Melhor Álbum Cristão em Língua Portuguesa.

Além da carreira artística, Marcos Freire se dedica a projetos sociais por meio do Instituto Baluarte, que já beneficiou cerca de mil crianças em situação de pobreza no Brasil, Congo e Angola.

