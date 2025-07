Som do Céu: evento reúne multidão em Belo Horizonte

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Na última sexta-feira (27), cerca de 5 mil pessoas compareceram ao Parque Lagoa do Nado, na Pampulha, para prestigiar o Som do Céu Street Edition, evento gospel gratuito liderado pela cantora Gabi Sampaio. O encontro, que durou toda a noite, combinou apresentações musicais com mensagens religiosas em um formato ao ar livre.

Idealizado pela artista mineira, o movimento Som do Céu tem como proposta levar a experiência de adoração para fora dos templos tradicionais. O repertório da edição Street Edition incluiu canções conhecidas do público gospel e composições autorais da cantora.

"Eu nem sei por onde começar… Não tenho palavras suficientes pra descrever o que foi a noite de ontem. Mas uma coisa eu sei: o sobrenatural de Deus se manifestou ali. A presença dEle invadiu cada canto, cada coração. Foi intenso, foi real, Ecoamos o Céu na Terra. E tudo o que me resta é agradecer. Agradecer por cada vida que esteve lá, sedenta por Jesus. Vocês carregaram fome, entrega e verdade — e o Céu respondeu. O BRASIL SERÁ TRANSFORMADO PELO AVIVAMENTO. E VOCÊ FAZ PARTE DISSO", escreveu Gabi Sampaio em postagem no Instagram.

Segundo a produção do evento, esta foi uma edição especial do projeto, que já realiza encontros semelhantes em várias cidades brasileiras e no exterior. A escolha pelo Parque Lagoa do Nado buscou atingir um público diversificado, incluindo frequentadores habituais do local.

Os interessados podem acompanhar a agenda do projeto pelos perfis oficiais @somdoceu e @gabisampaio no Instagram, onde são divulgadas informações sobre próximas apresentações e conteúdos exclusivos. A entrada continua sendo gratuita em todas as edições do Som do Céu Street Edition.

Confira setlist do show em Belo Horizonte:

Seja Tudo em Mim;

Seja o Centro;

Ambição;

Não a Nós;

Bom Perfume;

Tudo Mudou;

Teu Toque;

Quem é Capaz do Livro Abrir?;

Fogo em Teus Olhos;

Minha Oração;

Na Terra Como no Céu;

Ele é o Cristo;

Quero Jesus;

Te Seguirei Até o Fim



