Midian Lima lança medley de 'Corinhos de Fogo' como primeiro single de novo

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A cantora Midian Lima acaba de liberar o primeiro single de seu mais recente projeto musical, um DVD gravado em março de 2025. A escolha para estrear o trabalho foi um medley inédito de Corinhos de Fogo, que reúne clássicos da música pentecostal brasileira, com produção assinada por Leandro Simões.

O medley traz novos arranjos para canções consagradas como Deus Forte Como Jeová, Divisa de Fogo, Vem Cá Vem Ver, Carros de Fogo, Jacó Segurou o Anjo e Desemborca o Vaso. A seleção reflete diretamente a vivência da artista em igrejas pentecostais, onde acompanhava sua mãe em cultos e círculos de oração.

"Esse primeiro single é muito especial porque retrata minha vivência com minha mãe no círculo de oração", explica Midian Lima em nota para imprensa. "Devido à falta de músicos, aprendi a tocar instrumentos, e um deles marcou minha história: o pandeiro."

Desde agosto de 2022, o pandeiro tornou-se parte integrante das apresentações da cantora, simbolizando suas origens pentecostais. No novo single, o instrumento ganha destaque, combinado com uma produção moderna que inclui percussão vibrante, acordeon e trompete.

"Meu desejo com esse lançamento é compartilhar um pouco do que é a minha raiz. Essa música mostra que Deus é o mesmo da minha infância e adolescência. Ele nunca mudou!", declara a artista em nota.

A trajetória de Midian Lima no gospel nacional é marcada por números impressionantes. Seu primeiro grande sucesso, Jó, ultrapassou 650 milhões de visualizações no YouTube, tornando-se um dos clipes evangélicos mais vistos da plataforma. Outros hits como Não Pare (431 milhões de visualizações e mais de 23 milhões de streams no Spotify) e Prioridade (369 milhões de views).

A cantora acumula ainda mais de 2,7 milhões de ouvintes mensais no Spotify, uma certificação de Disco de Diamante por Não Pare (mais de 340 mil cópias equivalentes), além de uma homenagem na Festa Nacional da Música de 2019.

O novo single Corinhos de Fogo (Medley) está disponível nas principais plataformas de streaming, marcando o início da divulgação do DVD gravado em 2025.

