Hit de Kailane Frauches chega a 250 milhões de views no YouTube

Com apenas 20 anos, a cantora Kailane Frauches se aproxima de um marco impressionante com seu sucesso, a música Passa Lá em Casa Jesus. O trabalho se aproxima dos 250 milhões de visualizações no YouTube pelo canal da Todah Music, sua gravadora.

Além da alta quantidade de visualizações no YouTube, a canção já acumula mais de 52 milhões de streams nas plataformas digitais de música. Composta por Gileadi Inácio, Passa Lá em Casa Jesus carrega uma letra que ressoa como uma oração em forma de música.

Com uma mensagem simples e profunda, a canção se tornou um hino na carreira de Kailane Frauches. O clipe, gravado com uma estética intimista e cheia de simbolismo, reforça a mensagem da letra com a interpretação intensa da cantora.

O sucesso de Passa Lá em Casa Jesus foi instantâneo: o clipe, na época do lançamento, chegou ao TOP 10 do YouTube Brasil, competindo com artistas consagradas da música popular, como Ana Castela e Ivete Sangalo, além de figurar entre as mais tocadas na plataforma nacionalmente. A canção também esteve entre as mais buscadas pelo Google em 2024.

Kailane Frauches: uma voz emergente no gospel brasileiro

Nascida no Rio de Janeiro, Kailane Frauches começou a ganhar destaque ainda adolescente, participando de ministérios de louvor e eventos da Igreja Evangélica. A jovem cantora, sempre engajada nas suas redes sociais, compartilhava registros musicais e chamou atenção do público cristão.

Como uma típica jovem da Geração Z, a artista também compartilha os bastidores de sua rotina, mensagens de fé e interage constantemente com os fãs. Nas redes sociais, a artista mantém uma base engajada dom mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram e 950 mil no TikTok.

Além disso, ela já ultrapassou 2,3 milhões de ouvintes mensais e 35 mil fãs no Deezer, enquanto no YouTube suas músicas somam mais de 350 milhões de views. A cantora já sinalizou que trabalha em novos projetos, apesar de não compartilhar mais informações sobre os futuros trabalhos.

