Brandon Lake lança o novo disco 'King of Hearts'

O cantor estadunidense Brandon Lake lançou recentemente seu mais novo disco, King of Hearts, nas plataformas digitais pela Sony Music. Este é o primeiro álbum de estúdio do cantor desde Coat of Many Colors, lançado no ano de 2023. Com 16 faixas, o novo trabalho do artista country conta com a já conhecida Hard Fought Hallelujah, lançada no ano passado com certificação de platina. A música também rendeu à Lake o prêmio de Canção do Ano na premiação K-LOVE Fan Awards, de votação aberta.

Além de Hard Fought Hallelujah, o novo álbum também conta com That’s Who I Praise, a terceira canção mais popular do cantor no seu perfil do Spotify. A música também levou o prêmio de Canção de Adoração do Ano no K-LOVE Fan Awards.

Em postagem no Instagram, o cantor dedicou um texto ao lançamento de seu novo trabalho, além de explicar o título do disco: “Esse Criador é Rei do universo, Rei das nações, Rei da criação, mas nada é mais importante do que Ele ser Rei dos corações", escreveu o cantor.

Além do próprio Brandon Lake, King of Hearts conta com participações especiais dos artistas CeCe Winans (cantora vencedora do Grammy), Hulvey e Hank Bentley. De acordo com o cantor, o conceito do disco é trabalhado a partir de sua própria visão sobre a figura de Deus.

"Não tenho certeza se sabia para quem era este álbum quando comecei a escrevê-lo, mas, à medida que as músicas foram surgindo, percebi que ele não era para os que aparentam estar com tudo sob controle, e sim para os que são honestos sobre suas feridas, mas também desejam se conectar com seu Criador e experimentá-Lo no dia a dia”, revelou Lake em postagem.

Confira a tracklist de King of Hearts e ouça o álbum abaixo:

1. Plans

2. King Of Hearts

3. Hard Fought Hallelujah

4. Daddy’s DNA

5. I Know A Name (feat. CeCe Winans)

6. As For Me & My Home

7. The Great I Am Can

8. Remember The Miracles (feat Hank Bentley)

9. Right In The Middle (feat Hulvey)

10.But God

11.Watch This!

12.Spare Change

13.Ghost Stories

14.SEVENS

15.That’s Who I Praise

16.The Half Has Not Been Told

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.