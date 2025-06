Thalles Luna aposta em estética de cinema no clipe de ‘La Musa De La Playa’

SIGA NO

O cantor e compositor Thalles Luna acaba de lançar o videoclipe de La Musa De La Playa, faixa que dá continuidade à divulgação do álbum Amor, seu primeiro projeto inteiramente em espanhol, lançado em novembro de 2024.

Após o sucesso de La Gitana, Thalles Luna eleva ainda mais o nível com uma produção de impacto: cenas intensas, clima de verão e uma narrativa sedutora que traduz a ilusão de um amor inatingível.

Com direção cinematográfica de Gabriel Foloni e roteiro assinado pelo próprio artista ao lado de sua esposa Andressa Luna, o clipe traz à tela o fascínio por uma mulher misteriosa, interpretada pela modelo Vittória Calabró, que seduz, domina e deixa rastros de desejo.

A entrega artística de Thalles, aliada à estética refinada e uma produção de alto nível, marcam uma nova fase em sua carreira — mais madura, confiante e alinhada ao universo latino.

Thalles Luna: a concepção da faixa

Gravado com padrão internacional, o clipe de La Musa De La Playa é mais um passo na consolidação de Thalles Luna como um dos principais nomes do reggaeton feito no Brasil. E os fãs podem se preparar: a versão em português da faixa, intitulada Meu Litoral, será lançada em breve.

“‘La Musa De La Playa’ nasceu de uma fantasia, daquelas paixões que mexem com a mente e os sentidos. Quis transformar essa sensação em algo visual, quente e misterioso — quase como um delírio de verão.”, revela Thalles. “Esse clipe representa muito do que eu estou vivendo artisticamente agora: liberdade criativa, coragem de ousar e conexão com uma estética que sempre admirei. Foi um desafio, mas também uma entrega muito verdadeira.”, completa o cantor.

Confira:

