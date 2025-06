Misaias Oliveira celebra Dia dos Namorados com single reflexivo

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O cantor Misaias Oliveira lançou recentemente seu mais novo single, Ficar Velhinho Com Você, nas plataformas digitais de música. A canção romântica chegou acompanhada de um clipe, disponível no canal oficial da gravadora Todah Music no YouTube.

A música traz em sua letra a história de um casal que se apaixonou à primeira vista, e recebeu uma confirmação divina da prosperidade do relacionamento, cujos frutos resultariam numa família duradoura e abençoada.

Juntamente à Ficar Velhinho Com Você, Misaias Oliveira divulgou um videoclipe para a canção, gerado com auxílio de ferramenta de Inteligência Artificial, desde o cenário aos personagens. Além disso, o vídeo intercala a história, que mostra a rotina amorosa de um casal na terceira idade, com cenas do cantor baiano interpretando a música no violão.

Misaias Oliveira prepara novos projetos para 2025

Em parceria com a gravadora Todah Music, uma das maiores do segmento cristão no Brasil, Misaias Oliveira anunciou que está trabalhando em novos projetos com lançamento previsto ainda para este ano, como já noticiado nesta coluna. Entre os novos trabalhos, está um EP que será lançado no fim de 2025 ou início de 2026.

O cantor baiano de 33 anos, que conta com mais de 440 mil ouvintes mensais no Spotify, também prepara uma turnê nacional prevista para passar por diversas capitais brasileiras no próximo ano, levando em seu repertório grandes sucessos da sua carreira, como Sonha Mesmo.

Lançada em 2024, Sonha Mesmo conta com mais de 19 milhões de visualizações no canal da Todah Music no YouTube e batizou o EP mais recente de Misaias Oliveira. Com seis faixas, o trabalho foi lançado no fim de abril nas plataformas digitais.

Confira o conteúdo completo do álbum ao vivo Sonha Mesmo de Misaias Oliveira:

1. Sonha Mesmo

2. Tá Tudo Bem

3. Você Não É De Ferro

4. Meu Futuro

5. Eu Tenho a Presença

6. Deus Tem a Última Palavra

