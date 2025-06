Theo Rubia lança 4° single do projeto "Maranata" nas plataformas

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O cantor paulista Theo Rubia lançou recentemente seu mais novo single nas plataformas digitais. O trabalho consiste num medley com quatro sucessos da sua carreira, gravado ao vivo em fevereiro deste ano no Espírito Santo.

Com as músicas Pode Morar Aqui, A Terra Clama, Oh! Se Fendesses e Ruja o Leão, o medley é o quarto lançamento do projeto Maranata: "Esse medley é sobre fome. Fome de presença, de céu aberto, de Jesus morando em nós. São canções que carregam clamor real, não produção vazia", afirmou o cantor em nota da assessoria.

O DVD do artista foi gravado durante show de encerramento do cantor no festival Jesus Vida Verão, que aconteceu em fevereiro deste ano na Praia de Itapuã, Vila Velha, no Espírito Santo: “Foi tudo muito rápido, mas com direção clara de Deus. O resultado ficou acima das expectativas, tanto pela presença quanto pela resposta do público", continuou em nota.

“É um evento maravilhoso, com pessoas especiais e vibrantes. Escolhemos gravar o DVD aqui porque no Jesus Vida Verão encontramos esse entusiasmo”, declarou Theo Rubia em entrevista ao veículo Comunhão. De acordo com a organização do evento, o cantor mobilizou a presença de cerca de 80 mil pessoas na cidade de Vila Velha, para contemplar o evento.

O projeto Maranata será lançado por partes ao longo de três meses. Ao todo, serão dez faixas repletas de releituras de clássicos que marcaram a carreira do próprio cantor e sucessos da música gospel brasileira. O DVD contou com as presenças dos artistas Marcelo Markes, Felipe Rodrigues e DJ PV.

“É sempre muito bom encontrar amigos aqui nesta terra, e a cada ano este evento está melhor. Que cada um siga em comunhão com o Senhor, vivendo o propósito e os planos d’Ele para a sua vida”, contou também, ao Comunhão, o DJ PV, que marcou presença como convidado especial na gravação de Theo Rubia.

Anteriormente, Theo Rubia divulgou em março deste ano o projeto acústico Voz, Violão & Igreja nas plataformas digitais. Com sete faixas e cerca de uma hora de duração, o EP traz uma perspectiva intimista de músicas já conhecidas do cantor paulista, como Pode Morar Aqui e Peregrino, por meio da abordagem acústica das canções.

Theo Rubia conta atualmente com mais de 300 milhões de reproduções na plataforma do Spotify, se aproximando da marca dos 2 milhões de ouvintes mensais. A música mais ouvida do cantor no reprodutor é Pode Morar Aqui, lançada em 2019, com mais 98 milhões de streams na plataforma.

Confira:

