Sucesso, espetáculo 'Seja Luz' emociona jurados e Patrícia Abravanel

A emoção tomou conta do palco do Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel na noite do último domingo (11) quando um trecho do espetáculo Seja Luz foi apresentado ao vivo e tocou o coração de todos os presentes — dos jurados à plateia, passando pela própria Patrícia, que não escondeu a emoção.



No palco do SBT, o espetáculo Seja Luz apresentou uma proposta que une fé, arte e sensibilidade, como uma amostra da sua essência: mensagens profundas, trilha sonora marcante e uma estética que prende o olhar. Na ocasião, também foi possível ver olhares brilhando, sorrisos sinceros e até lágrimas discretas — daqueles momentos que falam direto com a alma.



Patricia Abravanel, no epílogo da apresentação, fez questão de elogiar a beleza e a importância do projeto, enquanto que os jurados eram vistos emocionados, reforçando o impacto que o espetáculo tem causado por onde passa.



Seja Luz segue em turnê pelo país e vem conquistando cada vez mais corações com sua mensagem transformadora.

No ano passado, a temporada de Seja Luz obteve grande sucesso, com apresentações nas cidades de Curitiba, Rio de Janeiro e no Vira Brasil, no Allianz Parque, em São Paulo. Agora, o primeiro espetáculo circense cristão do Brasil está de volta.

Baseado nos ensinamentos bíblicos e com um repertório que homenageia grandes nomes da música gospel ao longo da história, o Seja Luz, criado pelo empresário Igor Faria, CEO do Patati Patatá, retorna ao circo para uma curtíssima temporada.



O espetáculo Seja Luz

Sucesso de público, o espetáculo Seja Luz já recebeu mais de 100 mil pessoas em suas apresentações, com um projeto inovador que leva emoção do começo ao fim e transforma vidas.



O roteiro tem como base os princípios bíblicos e retrata diferentes épocas da música gospel no Brasil. Através de cantores e banda ao vivo, o espetáculo faz um passeio pela história da música gospel, com enredos como Lugar secreto, Hino da vitória, Porque Ele vive, Marca da promessa, Deserto, Bênçãos que não tem fim, Ousado amor e muitos outros.



Simultaneamente à apresentação musical, acontecem números circenses como malabarismo, acrobacias, equilibrismo, números aéreos, contorcionismos e muito mais da arte circense com elenco de ponta, iluminação e figurinos que são um show à parte.



“Toda a qualidade que até hoje apresentamos através da marca Patati Patatá em circos, turnês e shows, foi aplicada desta vez em uma admirável entrega com figurinos, iluminação, som, seleção de atores e cantores da melhor qualidade. Meu desejo é que jovens e adultos cristãos vivam o melhor do entretenimento no Espetáculo Seja Luz”, diz Igor Faria.



