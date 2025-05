Isa Buzzi, em ascensão no pop, estreia a 'Primeira Turnê 2.0'

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Depois de percorrer 15 cidades do Brasil e Portugal com a Primeira Turnê no ano passado, a cantora Isa Buzzi cai na estrada novamente, desta vez com a Primeira Turnê 2.0, consolidando seu nome como uma das grandes revelações do novo pop nacional.

Com 18 datas já confirmadas no Brasil e em Portugal, a tour mostrou força logo de início e teve 60% dos ingressos disponíveis adquiridos nas primeiras 24 horas de vendas. Os ingressos restantes estão disponíveis no site MeAple.



A estreia acontece em Ribeirão Preto (SP) no dia 9 de maio e passará por outras cidades brasileiras e portuguesas até o fim de junho. O espetáculo promete uma experiência ainda mais intensa, mantendo sua essência vibrante, misturando atitude pop, energia do rock ‘n’ roll e uma estrutura de palco imponente.

Com um repertório envolvente, Isa Buzzi entrega um espetáculo que une seus sucessos autorais como Direitos Autorais e Obcecada a clássicos de grandes nomes como Rita Lee, Luísa Sonza e Amy Winehouse. Além disso, sua releitura de Fico Assim Sem Você, de Claudinho e Buchecha, segue emocionando plateias por onde passa.

O crescimento da turnê reafirma Isa Buzzi como um dos principais novos nomes da música brasileira, provando que sua conexão com o público está mais forte do que nunca.

Desde o início de sua carreira, um de seus pontos mais fortes foi a criatividade aliada ao seu forte magnetismo com a audiência. Isa tem uma facilidade enorme de criar conteúdos, seja para publicidade ou para a divulgação de seu trabalho. Com seus roteiros e boa interpretação, a artista consegue fazer com que o público se conecte e engaje intensamente com seus conteúdos, transformando com facilidade desconhecidos em fãs.

Os números superlativos da artista seguem em curva ascendente. Até o momento, Isa Buzzi tem mais de 2 milhões de seguidores em suas redes sociais. No YouTube são 944 mil inscritos e mais de 300 milhões de views totais. No Spotify são 130 mil ouvintes mensais e pelo menos três hits acima de 1 milhão de plays.

É este público que consome o trabalho da artista nas plataformas que faz questão de comparecer à experiência do meet & greet, momento onde os admiradores podem se encontrar com a artista. Além da troca de carinho e energia, os fãs recebem brindes autografados e uma foto profissional para registrar o momento.

Confira as próximas datas da série de shows Primeira Turnê de Isa Buzzi:

17/05 - Brasília (DF) - Festival Projeto Dia S (show gratuito)

18/05 - Goiânia (GO)

23/05 - Rio de Janeiro (RJ) - Ingressos esgotados

24/05 - Rio de Janeiro (RJ) - Ingressos esgotados

24/05 - Rio de Janeiro (RJ) - Sessão Extra - Ingressos esgotados

25/05 - Vitória (ES) - Últimos Ingressos

30/05 - Londrina (PR)

31/05 - Curitiba (PR) - Últimos Ingressos

01/06 - Blumenau (SC)

07/06 - Porto (Portugal)

08/06 - Lisboa (Portugal)

14/06 - Belo Horizonte (MG) - Ingressos esgotados

21/06 - Florianópolis (SC) - Últimos Ingressos

22/06 - Porto Alegre (RS)

28/06 - São Paulo (SP)

29/06 - São Paulo (SP) - Ingressos esgotados



As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.