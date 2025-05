Filha do ex-jogador Zinho, cantora Hatalia aposta no gospel em novo single

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Líder de louvor, compositora, mãe e esposa, Hatalia nasceu no Brasil, no Rio de Janeiro, e hoje vive em Amsterdã, na Holanda, ao lado de seu marido e de seu filho Lavi. Neste ano, ela está disponibilizando nas plataformas digitais a inédita faixa Graça, que dará início à sua carreira solo.

Graça, é, em síntese, um objetivo alcançado por Hatalia, como ela mesma explica: “‘Graça’ marca o início de um sonho que venho carregando há anos: ser uma voz de adoração verdadeira, que una beleza, verdade e justiça para o meu povo. Depois de uma jornada por diferentes culturas e nações, percebi que há algo único na alma latino-americana — e é para ela que essa canção fala”, comenta.

O single apresenta ao ouvinte uma reflexão sobre temas sensíveis do ser humano, como reconciliação, cura e transformação. Tudo isso está embarcado dentro de uma mensagem teológica sólida vai conquistar todos os ouvintes, tanto os que já creem quanto os que ainda estão buscando.

"Esse single é mais do que música: é o primeiro passo de um chamado que pulsa em mim há 12 anos, para que rios de justiça e louvor fluam através da adoração (Amós 5:24)”, completa Hatalia.

Desde cedo, Hatalia morou em diversas partes do mundo — do Japão aos Estados Unidos e por todo o Brasil, principalmente por conta da profissão de seu pai, o ex-jogador Zinho, tetracampeão do mundo com a seleção em 1994. Com isso, a artista pôde conhecer culturas e povos diferentes, o que a fez perceber algo especial na América Latina que não encontrava em nenhum outro lugar do mundo.

Nos últimos 12 anos, Hatalia se dedicou a um intenso período de estudo, desenvolvimento e preparação para o lançamento de Graça, single que marca sua estreia solo e que já está disponível em todas as plataformas digitais.

