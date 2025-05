Thiago Carvalho alcança a 1ª posição na plataforma Sua Música

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O cantor Thiago Carvalho alcançou o TOP 1 do Sua Música no dia 24 de abril. O primeiro volume do projeto Bora gravado no Ceará, foi o CD mais baixado da plataforma digital, confirmando sua conexão com o nordeste.

O EP1 traz nove faixas e parcerias com Michele Andrade e Marcynho Sensação, apresentando uma nova faceta do artista, capaz de transitar entre o sertanejo, forró e o arrocha.

O single Mil Bocas, que é atualmente a faixa de trabalho, demonstra bem a facilidade nas misturas de ritmos do cantor, trazendo um brega romântico com temática bastante atual, abordando o questionamento qual opinião vale mais, “as dos outros ou a sua?”

"Me surpreendi quando acordei e vi que estava no TOP 1, estou muito feliz com o resultado deste trabalho e a cada dia que passa sinto mais orgulho. É um trabalho muito importante para a minha carreira, que fiz com muito carinho e tive a honra de dividir os palcos com artistas super especiais", comenta Thiago Carvalho.

Este trabalho chega para apresentar o amadurecimento artístico do cantor, mostrando seu vocal em diversos ritmos. Vale destacar que o projeto é o primeiro audiovisual de Thiago Carvalho após sua assinatura com a Warner Music.



