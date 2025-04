Bruce Springsteen: novo box conta com 7 discos inéditos em vinil

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O lendário roqueiro norte-americano Bruce Springsteen está lançando um box com 7 discos inéditos em vinil, com gravações realizadas entre os anos de 1983 e 2018 apresentando 82 músicas inéditas. Toda a coletânea está prevista para ser lançada no mercado internacional no dia 27 de junho de 2025. As informações são do Vinews.

Intitulado Tracks II: The Lost Albums, o box já está disponível para pré-venda no site oficial da Sony Music pelo valor de US$ 349,98 (cerca de R$ 2.049 no câmbio atual - Taxas podem ser aplicáveis).



Tracks II: The Lost Albums preenche capítulos da extensa linha do tempo da carreira de Springsteen, ao mesmo tempo em que oferece uma visão inestimável de sua vida e trabalho como artista.

"The Lost Album eram discos completos, alguns deles até o ponto de serem mixados e não lançados", disse Bruce Springsteen. "Eu toco essas músicas para mim mesmo e, muitas vezes, para amigos próximos há anos. Estou feliz que vocês terão a chance de finalmente ouvi-las. Espero que gostem".

Esta coletânea vai da exploração lo-fi de LA Garage Sessions '83, servindo como um elo crucial entre Nebraska e Born in the USA, ao loop de bateria e sons de sintetizador de Streets of Philadelphia Sessions.

Tracks II: The Lost Albums oferece um contexto sem precedentes para 35 anos prolíficos de composições e gravações caseiras de Bruce Springsteen. "A capacidade de gravar em casa sempre que eu quisesse me permitiu entrar em uma grande variedade de direções musicais diferentes", explicou o cantor. Ao longo do set, essa experimentação sonora assume a forma de trabalho de trilha sonora de filme (para um filme que nunca foi feito) em Faithless, combos country com pedal steel em Somewhere North of Nashville, contos de fronteira ricamente tecidos em Inyo, orquestral, noir de meados do século em Twilight Hours e o rock favorecido pela E Street Band em Perfect World.

Este box está disponível em formatos de edição limitada de nove LP's e sete CD's, incluindo a embalagem original para cada disco inédito, com um livro de capa dura de 100 páginas encadernadas em tecido com fotos raras de arquivo, notas de capa sobre cada álbum perdido do ensaísta Erik Flannigan e uma introdução pessoal sobre o projeto do próprio Springsteen.

Confira o conteúdo completo do box:

Lado A



1. Follow That Dream

2. Don’t Back Down On Our Love

3. Little Girl Like You

4. Johnny Bye Bye

5. Sugarland

6. Seven Tears

Lado B



1. Fugitive’s Dream

2. Black Mountain Ballad

3. Jim Deer

4. County Fair

Lado C



1. My Hometown

2. One Love

3. Don’t Back Down

4. Richfield Whistle

Lado D

1. The Klansman

2. Unsatisfied Heart

3. Shut Out The Light

4. Fugitive’s Dream (Ballad)

Streets of Philadelphia Sessions

Lado A



1. Blind Spot

2. Maybe I Don’t Know You

3. Something In The Well

4. Waiting On The End Of The World

5. The Little Things

Lado B



1. We Fell Down

2. One Beautiful Morning

3. Between Heaven and Earth

4. Secret Garden

5. The Farewell Party

Faithless

Lado A

1. The Desert (Instrumental)

2. Where You Going, Where You From

3. Faithless

4. All God’s Children

5. A Prayer By The River (Instrumental)

6. God Sent You

Lado B



1. Goin’ To California

2. The Western Sea (Instrumental)

3. My Master’s Hand

4. Let Me Ride

5. My Master’s Hand (Theme)

Somewhere North Of Nashville

Lado A



1. Repo Man

2. Tiger Rose

3. Poor Side of Town

4. Delivery Man

5. Under A Big Sky

6. Detail Man

Lado B



1. Silver Mountain

2. Janey Don’t You Lose Heart

3. You’re Gonna Miss Me When I’m Gone

4. Stand On It

5. Blue Highway

6. Somewhere North of Nashville

Inyo

Lado A



1. Inyo

2. Indian Town

3. Adelita

4. The Aztec Dance

5. The Lost Charro

Lado B



1. Our Lady of Monroe

2. El Jardinero (Upon the Death of Ramona)

3. One False Move

4. Ciudad Juárez

5. When I Build My Beautiful House

Twilight Hours

Lado A



1. Sunday Love

2. Late in the Evening

3. Two of Us

Lado B



1. Lonely Town

2. September Kisses

3. Twilight Hours

Lado C



1. I’ll Stand By You)

2. High Sierra

3. Sunliner

Lado D



1. Another You

2. Dinner at Eight

3. Follow The Sun

Perfect World

Lado A



1. I'm Not Sleeping

2. Idiot’s Delight

3. Another Thin Line

4. The Great Depression

5. Blind Man

Lado B



1. Rain In The River

2. If I Could Only Be Your Lover

3. Cutting Knife

4. You Lifted Me Up

5. Perfect World



