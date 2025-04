Matogrosso & Mathias: dupla celebra 50 anos de carreira em novo DVD

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Respeitados, aclamados e reverenciados! O que mais um artista poderia desejar ao completar 50 anos de atividade, colecionando marcas surpreendentes e conquistando ainda mais sucesso? “Continuar a cantar!”.

É por esta razão que Matogrosso e Mathias anunciam a gravação do novo e de seu mais emblemático projeto. Com as participações especiais de Zezé Di Camargo e Luciano, Chitãozinho e Xororó, Leonardo, Edson e Hudson e Daniel, eles sobem ao palco da Vibra São Paulo, no dia 6 de agosto, para registrar Pedaço de Minha Vida.

Os ingressos estarão à venda a partir desta quinta-feira (24), às 14h, no site da Uhuu.



A viagem musical proposta por Matogrosso & Mathias contará a trajetória extraordinária na música popular brasileira, relembrando faixas que fazem parte da memória afetiva com as icônicas Sábado, Enquanto o Sol Brilhar, Tentei te Esquecer, O Matuto, Volte Amor, Selva de Pedra, Perdoa, Pedaço de Minha Vida, dentre tantas outras que se tornaram hinos.

Matogrosso e Mathias fazem parte da cultura nacional. Donos de um legado primoroso e irretocável, ocupam merecidamente o topo do ranking no quesito qualidade. Ao longo dos anos, tornaram-se referências para toda uma geração de novos artistas, colecionando bilhões de streams.

Pedaço de Minha Vida, nome que batiza o projeto audiovisual, é um reencontro com os 50 anos de história da marca que transcende o próprio tempo. A faixa homônima dá nome e faz parte do segundo disco gravado.

Em 1976, ano em que Matogrosso & Mathias foram apresentados ao mercado nacionalmente, a indústria fonográfica era extremamente concorrida e o sertanejo não passava nem perto de ser o gênero mais popular. Após a formação da dupla e o início das apresentações informais, a busca então passou a ser pelo primeiro LP. Mas para isso acontecer era imprescindível uma audição que definiria se o disco seria realmente gravado ou não.

Durante três anos, João Batista Bernardo realizou constantes visitas a Chantecler. Dr. Braz, o diretor, quando o recebia, pedia que voltasse na semana seguinte. Já convicto de que João Batista não desistiria, decidiu mostrar o trabalho da jovem dupla para o produtor Dino Franco. Marcado o horário, com os artistas em estúdio, Liu & Léo e Zico & Zeca, que coincidentemente também estavam lá, foram convidados a ouvir. O que era para ser uma demonstração rápida se tornou um ato de puro afeto pela música sertaneja raiz, com a execução de praticamente todo o repertório do show.

A decisão, claro, foi tomada: a gravadora iria produzir o primeiro LP.



Disco pronto, foto de capa escolhida, mas a dupla ainda não tinha um nome comercial. Cogitaram Caio & Calmon, Domingo & Feriado, ambos rejeitados. Foi então que João teve uma brilhante ideia: como ele foi criado em Mato Grosso e lá, bem próximo, já na Bolívia, existia a cidade de San Matías, criou Matogrosso & Mathias, nome forte e que deu a João muito mais do que um dia ele pode imaginar.



E assim, em 1976, Matogrosso e Mathias iniciaram uma trajetória espetacular. O LP, com os hits O Matuto e 24 Horas de Amor foi um verdadeiro sucesso. Na sequência, Pedaço de Minha Vida, que trouxe a tão sonhada Certificação de Ouro, provando que a decisão de Braz foi assertiva.

Ao longo dos 50 anos de carreira, já são 16 Certificações de Ouro, cinco de Platina e um repertório cheio de obras memoráveis com destaque para as imortais Na Hora do Adeus, Pele de Maçã, 24 Horas de Amor, Tentei Te Esquecer, De Igual Pra Igual, Boate Azul, Idas e Voltas, Retrato de Mãe, O Matuto, Perdoa, Sábado, Um Século Sem Ti, Frente a Frente, Espinhos da Vida, E Aí e O Meritíssimo.

Pedaço de Minha Vida terá a produção musical de Marco Gatto e Matogrosso, direção de vídeo de Fernando Catatau (Unic Film Produções) e direção executiva de Paloma Bernardo.

