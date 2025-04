Imperdível, novo disco ao vivo de Roberto Carlos tem qualidade restaurada

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O cantor e compositor Roberto Carlos relançou nesta quinta-feira (17) o álbum Pra Sempre Ao vivo no Pacaembu, gravado em um dos estádios icônicos de São Paulo, agora com uma versão deluxe. O disco já está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music, via Amigo Records.

Em Pra Sempre Ao vivo no Pacaembu, Roberto Carlos apresenta nove faixas extras que estavam disponíveis apenas na edição em DVD.

Este lançamento integra o projeto #TBT da Sony Music, uma iniciativa que busca recuperar conteúdos históricos e oferecer experiências completas nas plataformas digitais.

Muitos DVD's físicos lançados anos atrás possuíam repertórios mais amplos que suas versões em CD e, com a migração para o digital, várias músicas ficaram de fora. O projeto vem corrigir essa lacuna, proporcionando aos fãs versões completas e inéditas desses registros ao vivo.

O projeto #TBT da Sony Music propõe um reencontro emocional com obras inesquecíveis, conectando diferentes gerações à memória afetiva da música brasileira. O nome do projeto acompanha a proposta nostálgica do Throwback Thursday (#TBT), valorizando o legado dos artistas.

Outro momento especial está programado para o dia 30 de abril, quando será lançado um vídeo inédito do clássico Além do Horizonte gravado a bordo do cruzeiro Além do Horizonte Roberto Carlos 2025. Disponível no canal oficial do artista no YouTube, o vídeo celebra o amor e a conexão emocional entre Roberto Carlos e seu público.

O conteúdo marca o encerramento da campanha Sua História de Amor, que premiou um casal de fãs com uma experiência especial durante o cruzeiro do artista.

Confira o conteúdo completo de Pra Sempre Ao vivo no Pacaembu e ouça o álbum abaixo:

1. Abertura

2. Eu Te Amo, Te Amo, Te Amo

3. Amor Perfeito

4. Detalhes

5. É Proibido Fumar

6. Por Isso Corro Demais

7. Como É Grande o Meu Amor Por Você

8. Força Estranha

9. Despedida

