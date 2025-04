Escândalo: esposa de músico do Weezer é acusada de tentativa de homicídio

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Jillian, esposa do baixista Scott Shriner, da banda de rock Weezer, foi baleada pela polícia e, desde então, foi atuada por tentativa de homicídio. As informações são do TMZ.

O incidente aconteceu no bairro Eagle Rock, na cidade de Los Angeles (EUA).

A polícia estava respondendo a um pedido de reforço para localizar três suspeitos de atropelamento que fugiram do local do acidente na rodovia e correram para o bairro residencial por volta das 15h25 (horário local) na última terça-feira (8), de acordo com um comunicado enviado à imprensa através do Departamento de Polícia de Los Angeles.

Ainda de acordo com o TMZ, enquanto os policiais procuravam os suspeitos, eles observaram uma mulher, que mais tarde foi identificada como Jillian, esposa de Scott Shriner, que estava em posse de uma arma de fogo do lado de fora de sua casa.

A polícia gritou para ela largar a arma "inúmeras vezes", mas ela recusou.

Jillian então apontou a arma para os policiais e eles abriram fogo. O TMZ também relatou que ela foi atingida no ombro.

As autoridades locais informaram que Jillian se refugiou em sua residência após ser baleada, mas depois saiu e foi detida. Ela foi transportada por paramédicos para um hospital local, onde recebeu tratamento para um ferimento à bala que não representava risco de vida.

Na ocasião, a polícia de Los Angeles revelou que recuperou uma pistola 9mm na casa dela, que acabou sendo autuada por tentativa de homicídio.



