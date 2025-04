Do sucesso à prisão: rapper é envolvido em caso de porte de drogas

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O rapper Sada Baby foi preso por tráfico de drogas, relatou o The Detroit News.

O cantor, cujo nome verdadeiro é Casada Sorrell, foi preso por causa de um mandado que o acusava de posse de drogas sob uma quantia de 25 gramas.

Sada Baby postou em sua conta no Instagram na tarde da última quarta-feira (9): "Estou fora, #denovo".

A voz de Bloxk Party chegou a ser preso em janeiro deste ano durante uma blitz de trânsito. Na ocasião, a polícia o parou por volta das 4 da manhã e descobriu que ele tinha um mandado de prisão pendente de 2023 por dirigir sem carteira de habilitação.

Durante a abordagem, a polícia norte-americana revistou o carro de Sada Baby e disse ter encontrado "possível contrabando ilegal", de acordo com as informações da rede de televisão Fox 2 Detroit.

Essa parte do caso permaneceu em aberto, pois as autoridades enviaram as substâncias para teste. A prisão do rapper ocorreu nesta semana após os resultados dos testes terem dado resultado positivo para narcóticos.

Sada Baby ganhou destaque na indústria musical no fim da década de 2010, quando lançou singles de sucesso como Aktivated e Pressin with King Von. Além disso, ele chegou a emplacar um single de sucesso com Whole Lotta Choppas, que, posteriormente, ganhou um remix com a rapper Nicki Minaj.



