Amor em alto volume: festivais são cenários perfeitos para encontros?

SIGA NO

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Os festivais e shows, com suas energias vibrantes e atmosferas descontraídas, tornam-se ambientes ideais para uma conversa se transformar em algo a mais.

Seguindo a premissa de ser uma comunidade para que seus membros se conectem a pessoas com estilos de vida compartilhados, a plataforma de relacionamentos Inner Circle criou um estudo sobre como a combinação de diversão e descontração proporcionada pelos eventos de música possibilita o surgimento de uma conexão espontânea em poucos minutos.

Segundo o relatório, criado a partir de uma pesquisa com quase 1.000 entrevistados na plataforma, 75% acreditam que festivais e shows são momentos ideais para marcar um encontro. Isso se deve ao fato dos eventos oferecerem uma experiência compartilhada, facilitando o rompimento das barreiras de uma aproximação inicial.

O match no aplicativo acaba não sendo um definidor de conexões. 88% dos participantes responderam estar abertos a conhecerem novas pessoas na hora e, para essa aproximação acontecer, usam dois pontos como critério: a conversa (31,8%) e a beleza (31,2%).

A pesquisa ainda mostra que 63,3% das pessoas costumam viajar para assistir aos shows e festivais. E os próximos eventos na lista dos membros do Inner Circle são: Lollapalooza Brasil (63,9%), The Town (34,1%), João Rock (10,4%) e C6 Fest (8,6%).

Com uma base de mais de 7,5 milhões de pessoas globalmente, o Inner Circle consegue monitorar e estudar os hábitos de seus usuários através de pesquisas periódicas graças a um questionário interno que eles entenderam a importância da comunidade de corrida, por exemplo, que se tornou uma das mais engajadas no ano passado.

Desde então, o aplicativo criou o Run In Love (plataforma para organizar grupos de corridas por diferentes estados) e o movimento social das #meiasazuis — em que solteiros usam a peça para sinalizar o seu status e, assim, facilitar uma possível afinidade.



As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.