Fenômeno digital: Mumuzinho bate 2 bilhões de plays e anuncia novidades Imp

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O ano ainda nem chegou na sua metade, mas Mumuzinho já está cheio de conquistas e novidades para dividir com seus fãs. A primeira delas é que o cantor acaba de alcançar a impressionante marca de 2 bilhões de streamings em sua discografia, um feito que demonstra a sua popularidade e talento.

Em turnê pelo país com o show de seu novo projeto, o DVD Conectado, Mumuzinho acaba de disponibilizar o vídeo da música Luz na Escuridão, que integra o repertório do projeto.

A música Sou Céu ou Chão (com Thiaguinho), que também integra o repertório do DVD Conectado, está em alta rotação e atualmente ocupa o terceiro lugar entre as mais tocadas nas rádios do país.

Fechando esse carrossel de novidades, Mumuzinho escolheu a canção Doce Refúgio (Luiz Carlos da Vila) para reverenciar Beth Carvalho, a Madrinha do Samba, no Sambabook em homenagem à cantora, que é lançado hoje.

Sobre Mumuzinho

Mumuzinho iniciou sua carreira como ator em 2007 e, desde então, começou a realizar shows de abertura e frequentar lugares que reuniam os principais pagodeiros do país, onde conheceu mestres que o apadrinharam, como Dudu Nobre e Zeca Pagodinho. Em 2011, o cantor lançou pela internet o CD Transpirando Amor, que trouxe o sucesso Curto-circuito. No ano seguinte, após assinar contrato com a Universal Music Brasil, ele apresentou o disco Dom de Sonhar.

Nos anos seguintes, vieram os álbuns Mumuzinho ao Vivo (2013), Fala Meu Nome Aí (2015), A Voz do Meu Samba (ao vivo, 2018), Live do Mumu (2020), Playlist (2021) e Resenha do Mumu (2022). Com este último, o cantor foi indicado ao Grammy Latino de 2023 na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode.

Em 2024, Mumuzinho lançou o projeto Resenha de Verão, gravado na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, em que faz homenagem a Djavan e outros grandes nomes da música brasileira. O artista segue apresentando o projeto autoral Resenha do Mumu, criado em 2016, que vem atraindo multidões cada vez maiores.

Confira o clipe de Luz na Escuridão:

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.