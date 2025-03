Paula Toller recria a magia dos Mutantes em 'Tecnicolor'

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A cantora Paula Toller lança nesta sexta-feira (28), sua versão do clássico Tecnicolor do lendário e precursor do rock Os Mutantes, produzida e tocada por Liminha, que fazia parte da banda original e tem uma longa parceria com a cantora. A faixa já está disponível nas plataformas digitais.

Tecnicolor, composta por Rita Lee, Arnaldo Baptista e Sérgio Dias na década de 1970, ganha nova vida com uma releitura moderna e vibrante, sem perder a marcante psicodelia. Nos shows, Tecnicolor abre a apresentação em um medley eletrizante com Fixação, transportando os ouvintes para uma viagem musical que une nostalgia com frescor contemporâneo.

A canção foi gravada no antológico estúdio Nas Nuvens e Paula Toller contou com a participação de Liminha na guitarra, violão e sitar, Adal Fonseca na bateria e dos vocalistas Pedro Dias, Gustavo Camardella e Gê Fonseca, que a acompanham na turnê.

“Essa música sempre me encantou por ser viajante e enérgica ao mesmo tempo. ‘É hora de se conectar com as coisas que sempre sonhamos’, recado dado em letra, melodia e arranjo vocal”, afirma a cantora.

O lançamento reforça a capacidade de Paula Toller de dialogar com diferentes épocas e estilos, aproximando gerações por meio de sua voz inconfundível e de arranjos refinados.

Com Amorosa, Paula Toller segue na estrada, levando incontáveis hits para palcos de todo o país, já somando mais de 500 mil espectadores.

Confira:

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.