Super parceria: Ana Castela, MC Livinho e DJ Topo gravam single em SP

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias.

A cantora Ana Castela passou a tarde na renomada produtora GR6 em São Paulo na tarde da quinta-feira (20) para uma sessão de gravação ao lado de MC Livinho e DJ Topo, uma parceria que promete sacudir as pistas e plataformas digitais.

Encantada com a estrutura e a energia da GR6, Ana Castela não escondeu sua admiração pelo espaço e pela equipe. A artista, que vem conquistando o público com sua mistura autêntica de sertanejo e influências urbanas, encontrou na produtora o ambiente perfeito para expandir suas sonoridades e mergulhar em novas experiências musicais.

MC Livinho, um dos maiores nomes do funk nacional, entra nessa colaboração trazendo sua marca registrada: uma voz inconfundível, talento versátil e presença de palco que arrasta multidões. Com uma carreira consolidada e inúmeros hits que marcaram gerações, ele continua inovando e ampliando suas fronteiras musicais, provando sua capacidade de transitar entre diferentes gêneros e conquistar públicos diversos.

Ao lado de Ana Castela e DJ Topo, o cantor promete entregar mais um sucesso estrondoso.

A collab com MC Livinho e DJ Topo traz uma fusão potente de estilos, unindo o funk, o sertanejo e os beats eletrônicos em um projeto que promete viralizar. Com produção de alto nível e o selo de qualidade da GR6, o single promete surpreender os fãs e reforçar a versatilidade dos artistas envolvidos.

Ana Castela, que já domina os rankings de músicas mais tocadas do país, segue inovando e se conectando com diferentes vertentes musicais. A GR6, por sua vez, reafirma seu papel como um dos maiores polos da música urbana no Brasil.



