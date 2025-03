50 anos de música: Flávio Venturini revisita trajetória em turnê inédita

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O novo show de Flávio Venturini, intitulado Minha História, marca o início de uma nova fase em sua trajetória musical. Este espetáculo celebra os 50 anos de carreira e traz um roteiro que destaca momentos importantes de sua história, com novos arranjos.

O show conta com o suporte de uma banda estrelada, formada por grandes músicos, e poderosas equipes de áudio e visual. Flávio também lança seu novo álbum com participações especiais de grandes artistas da música brasileira, que será lançado junto com a turnê nacional, dia 29 de março no Vivo Rio, no Rio de Janeiro. Depois segue pra São Paulo, dia 13 de abril no Tokio Marine Hall e Belo Horizonte, no dia 26 do mesmo mês, no Palácio das Artes.

“Relembrando essa trajetória, recebi um convite especial do empresário Steve Altit (Top Cat Produções), reconhecido pelo seu trabalho ao lado de artistas do cenário musical brasileiro, como: Ivan Lins, João Bosco, Zelia Duncan, Ed Motta, Lobão, Blitz e recentemente pelo retorno fantástico de Ritchie aos palcos para gravar um álbum reinterpretando meus maiores sucessos, com a promessa de transformá-lo em uma grande turnê nacional. Aceitei de imediato, e agora o disco está pronto! O projeto evoluiu para um álbum ainda mais grandioso, com a participação de alguns dos maiores artistas brasileiros", diz Flávio Venturini.

E continua: "Este momento é, sem dúvida, um dos mais importantes da minha carreira. Produzido por Torcuato Mariano - responsável por alguns dos meus melhores trabalhos, o disco conta com uma banda formada por músicos excepcionais e participações especiais de Djavan, Ivete Sangalo, Guilherme Arantes, Vanessa da Mata, J. Quest, Frejat, Ritchie, Gloria Groove, Ana Cañas, Gabi Melim, Ney Matogrosso e Roupa Nova".

Como planejado, o projeto continua com um grande show, que tem direção geral de Jorge Espírito Santo, direção musical de Torcuato Mariano, direção de arte de Alexandre 'Arrabal, iluminação de Césio Lima e coordenação geral de Steve Altit”, declara Flavio.

No repertório do show, estão os grandes sucessos de Flávio Venturini, como Todo Azul do Mar, Noites com Sol, Nascente, Espanhola, Céu de Santo Amaro, Linda Juventude, Mais Uma Vez, Clube da Esquina 2, Planeta Sonho e Besame.

O novo empresário de Flávio Venturini, Steve Altit, da Topcat Produções, é o responsável pela coordenação geral da turnê Minha História. Seu objetivo com este projeto é criar uma experiência única que celebre os 50 anos de carreira de Flávio de forma inesquecível.

“Sempre considerei o Flávio um dos melhores compositores da nossa música – um ícone das melodias, dono de uma criatividade incomparável e, além disso, gosto de afirmar que ele possui uma voz única e inconfundível em suas interpretações. Mais do que um grande artista, Flávio é uma personalidade singular no nosso meio", explica Steve Altit.

"Reunir todas essas qualidades me atraiu profundamente para idealizar um projeto ao lado dele. A&R! Flávio é a síntese disso tudo: Artista e Repertório!”, comenta Steve.

Alexandre Arrabal, designer inovador e multipremiado, lidera a direção de arte do projeto. Jorge Espírito Santo, diretor multidisciplinar, assume a direção geral, enquanto Césio Lima, renomado diretor de iluminação, contribui com seu talento reconhecido por trabalhos em alguns dos maiores espetáculos nacionais e internacionais.

A direção musical está sob a responsabilidade de Torcuato Mariano, guitarrista, compositor e produtor musical de renome. Torcuato é conhecido tanto por sua premiada carreira solo quanto por colaborações marcantes com grandes nomes da música brasileira, como Gal Costa, Djavan e Ivan Lins.



As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.