Caldas Country Festival: clientes de 2023 e 2024 terão vendas exclusivas

SIGA NO

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O Caldas Country Festival, um dos maiores festivais sertanejos do Brasil e última etapa do Circuito Sertanejo, acaba de anunciar a abertura do Lote Caldô, primeiro lote de vendas para clientes que participaram das edições de 2023 e 2024.

A pré-venda exclusiva garante que o público fiel tenha prioridade na aquisição dos ingressos antes da abertura oficial para o público geral para as áreas Camarote Brahma, Camarote Ballantine’s Open Super Bull e Extra VIP.

“O Caldas Country faz parte do Circuito Sertanejo e cresce a cada edição, sempre com experiências inesquecíveis para os fãs. Essa pré-venda especial é um reconhecimento a quem já viveu a energia única do festival e quer garantir seu lugar antes de todo mundo”, afirma André Martinez, diretor da Diverti, empresa responsável pelo evento.

Realizado anualmente em Caldas Novas (GO), o festival reúne os maiores nomes da música sertaneja e oferece uma estrutura grandiosa, com shows memoráveis e um público apaixonado.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.