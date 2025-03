Como artista independente bateu Anitta no YouTube

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A cantora Bibi Babydoll acaba de alcançar um marco impressionante em sua carreira.

Ela ultrapassou a popstar Anitta em número de ouvintes no YouTube e se tornou a artista brasileira feminina mais ouvida na plataforma.

Segundo dados recentes, Bibi acumulou 157 milhões de ouvintes na plataforma, superando os 94 milhões da cantora carioca.

A artista independente, que revela ser fã da própria Anitta, diz que a conquista reforça seu crescimento meteórico e a força do funk brasileiro no cenário global.

"A Anitta sempre foi minha maior referência na música, então ver meus números chegando nesse patamar é surreal. Isso só mostra que todo o esforço e dedicação valem a pena. Eu gravo tudo de casa, sem investimento, e agora sou uma das artistas mais ouvidas do mundo. Esses e vários outros feitos foram fruto do meu trabalho e do carinho do público, que abraçou minha música de uma forma inacreditável", diz Bibi Babydoll.

Mas o sucesso de Bibi Babydoll não se limita ao Brasil: sua música Automotivo Bibi Fogosa viralizou no TikTok e alcançou o topo das paradas na Ucrânia. Além disso, a artista viu sua popularidade disparar na China, onde também tem um hit viral. Seu alcance internacional se reflete até mesmo no carinho dos fãs: recentemente, uma admiradora russa viajou para conhecê-la pessoalmente.

Bibi Babydoll segue trabalhando de forma independente, sem o suporte de uma grande gravadora: “Estou muito feliz de estar num parâmetro numérico similar ao da minha maior referência. E tudo isso sendo uma artista independente, trabalhando sozinha. Meu segundo país com mais ouvintes é os Estados Unidos. Já fui top na Ucrânia, tô com uma viral na China e agora essa notícia maravilhosa. Espero que continuemos crescendo cada vez mais e que isso possa sair um feat, né?”, celebra a artista.



