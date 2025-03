Luan Santana domina o streaming: veja as 10 músicas mais ouvidas

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Nascido em Campo Grande (MS), no dia 13 de março de 1991, o astro Luan Santana é considerado um dos precursores do sertanejo universitário no Brasil. O cantor e compositor ficou nacionalmente conhecido com a música Meteoro, em 2009.

Com 17 anos de carreira, Luan Santana já foi indicado quatro vezes ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja e segue fazendo sucesso com inúmeros hits entre os brasileiros.

A plataforma também revelou que as cidades que mais escutam o cantor são: São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Brasília.

Confira as 10 músicas mais ouvidas de Luan Santana na Deezer:

1. Melação (Ao Vivo)

2. Clone (Ao Vivo)

3. Eu Sou Sentimento

4. Pega Escandaloso

5. Deja Vu

6. Parece

7. Namorando Ou Não (Ao Vivo)

8. Meio Termo (Ao Vivo)

9. Erro Planejado

10. Última Noite (Ao Vivo)



