Bangers Open Air confirma Blind Guardian e Destruction

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O Bangers Open Air acaba de ganhar o reforço de duas das bandas mais expressivas do metal no mundo: as alemãs Blind Guardian e Destruction, que se apresentam no lugar das bandas Knocked Loose e We Came as Romans, que retiraram sua participação no evento em 4 de maio de 2025.

A produção fez todos os esforços para mantê-las no lineup, mas não foi possível. Foi uma decisão unilateral das bandas se retirarem do festival e cabe observar que ambas são representadas pelo mesmo agente, já estavam com os contratos e já haviam recebido os pagamentos acordados.

A banda alemã Blind Guardian, um dos maiores nomes da história do power metal mundial, conhecida por seu som único que mistura peso, velocidade e melodias épicas, apresentará os maiores sucessos de sua carreira, A Bucket Full of Hits Show no Bangers Open Air.

"É com muita alegria que anunciamos nossa participação no Bangers Open Air 2025! Mal podemos esperar para retornar ao Memorial da América Latina, um palco que já nos proporcionou momentos inesquecíveis com vocês. Nossa última passagem por aí foi épica, e temos certeza de que desta vez será ainda mais especial!", comentou o vocalista Hansi Kürsch.

O Destruction é considerado um dos maiores expoentes do thrash metal do mundo. Com uma carreira que traz na bagagem grandes álbuns clássicos do estilo, os alemães retornam ao Brasil para comemorar os 40 anos do seu primeiro álbum, Infernal Overkill. "Quando gravamos o álbum em 1985, nunca poderíamos imaginar que 40 anos depois celebraríamos esse aniversário no Brasil, na Alemanha e na Noruega de uma forma tão grandiosa. O disco e seus clássicos são atemporais e assim eles recebem a honra que merecem. Fazemos história juntos!", exaltou o vocalista e baixista Schmier.

O setlist ainda terá muitas outras músicas que fazem parte da história da banda, como revela Schmier: "Como filmamos o vídeo da música 'Destruction' em São Paulo, é obrigatório finalmente tocar ao vivo agora em nosso retorno! Vai ser mágico!".

Os ingressos estão disponíveis de forma online, através do Clube do Ingresso.



As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.