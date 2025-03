Mari Fernandez encerra Carnaval com mais de 1 milhão de fãs nas ruas

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A temporada de Carnaval de 2025 foi um verdadeiro sucesso para Mari Fernandez, que levou sua energia contagiante e repertório impecável para cidades de todo o Brasil. Em cada apresentação, a cantora se destacou, encantando o público com sua presença de palco única e hits que fizeram todo mundo dançar e cantar junto.

Muitos deles, presentes no seu mais novo projeto Ao Vivo no Rio de Janeiro, que ela divulgou a segunda parte no fim de fevereiro e conquistou o público.

Contemplando as principais festas do país, os fãs se entregaram à música de Mari Fernandez, e a cantora não poupou esforços para proporcionar shows inesquecíveis. Com um repertório preparado especialmente para essa temporada e looks ricos e sensuais que chamaram a atenção nas redes sociais, a cantora conquistou corações e fez história, se tornando um dos maiores nomes da temporada.

"Foi uma experiência incrível estar em tantas cidades e sentir o carinho do público. Cada show foi uma troca de energia maravilhosa. O Carnaval é uma festa cheia de magia, e sou muito grata por ter vivido momentos tão especiais ao lado dos meus fãs", afirmou Mari Fernandez.

Com apresentações marcantes, que reuniram multidões em grande estilo, a temporada de Carnaval de 2025 solidificou ainda mais Mari Fernandez como uma das grandes estrelas da música brasileira.



