Melodia e exclusividade: Casio apresenta novos pianos em Brasília

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A Casio promoveu o lançamento de mais dois novos modelos de piano digital em um evento realizado na noite do dia 25 de fevereiro deste ano, na flagship shop da marca, na Alberto Teclados, foram apresentados os novos integrantes da Linha Celviano, que promove a junção dos mecanismos físicos dos pianos de cauda clássicos e da tecnologia digital.

Com uma proposta voltada para inovação no aprendizado da música clássica, os novos modelos trazem as tecnologias avançadas de acústica e fonte sonora já conhecidas nos pianos da linha Celviano, mas com designs diferenciados – o AP-300 e AP-S200. Com o lançamento, a Casio espera unir tradição e inovação, conectando mais pessoas à música.

O lançamento da marca na capital federal contou com a presença de músicos renomados, como Alda de Mattos, pianista clássica e professora de música e Gregoree Júnior, diretor musical, musicoterapeuta e endorser da Casio Teclados. Também estiveram presentes outros embaixadores da marca, além de representantes de instituições de música, estudantes, professores e influenciadores digitais. Todos os convidados também puderam explorar de perto os novos modelos e interagir com a tecnologia exclusiva da linha Celviano em uma jam session.

O evento teve início com o discurso de abertura de Samuel Cimirro, diretor executivo da Casio Brasil e de Rissa Costa, proprietária da Alberto Teclados, que deram as boas-vindas e convidaram a todos a curtirem a festa e testarem os novos produtos. “Este lançamento foi pensado para as pessoas se sentirem em casa, para sentirem como o instrumento conversa com elas, com as suas casas e com as suas famílias”, destacou Cimirro.

“Reforçamos nosso compromisso com a inovação e acessibilidade na música clássica. A linha Celviano une tecnologia de ponta e design pensado para transformar a experiência do aprendizado musical em algo simples, funcional e sofisticado. A linha vem para unir tradição e inovação, mantendo a identidade clássica e contribuindo para o desenvolvimento educacional”, complementou o diretor executivo.

O posicionamento da Casio no mercado de música se traduz no Sound For Style, que propõe trazer a música para o estilo de vida de cada indivíduo. “Com esse statement, queremos motivar o usuário a se aproximar da música, estuda-la e praticar um instrumento. Temos um papel social de levar música para mais pessoas e transformar vidas através dela”, finalizou.

Inovando o Clássico: os novos modelos Celviano

Os novos modelos AP-300 e AP-S200 herdaram as tecnologias avançadas de acústica e fonte sonora dos modelos Celviano, continuando a proporcionar a experiência imersiva de um piano de cauda. Ambos os modelos apresentam o teclado Smart Scaled Hammer Action, que proporciona sensibilidade delicada ao toque e ajuda a capturar as nuances sutis da performance musical, facilitando o aprendizado.

No que se refere a design, o AP-300 se destaca pelos detalhes dourados no logotipo e na tampa do piano, que fornecem sensação de elegância e sofisticação. Já o AP-S200 é incrivelmente slim, com apenas 299 mm de profundidade. De design compacto e moderno, é um modelo de fácil integração em qualquer espaço de convivência, sem ocupar muito espaço, permitindo que o ato de tocar piano seja incorporado na rotina diária em casa.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.