Bangers Open Air recebe Thiago Bianchi em novo episódio de podcast

Mais uma vez, o Bangers Open Air se destaca pela participação de diversos nomes da cena metal brasileira, representados por bandas como a Ready To Be Hated, que se apresenta no dia 4 de maio. Thiago Bianchi, vocalista da banda, comenta sobre a nova geração de bandas que estão surgindo e a contribuição do festival Bangers Open Air para o crescimento delas no cenário.

Thiago Bianchi é o convidado do segundo episódio do podcast do Bangers Open Air. A entrevista é conduzida pelo ator e músico Bruno Sutter. As gravações, realizadas no Dharma Studios (SP), prometem capturar a essência das vivências dos convidados no âmbito musical, especialmente relacionadas ao festival que, além de ser um marco no cenário dos shows no Brasil, traz expectativas elevadas para este festival em solo latino-americano.

O Bangers Open Air Brasil, que marca sua presença vibrante no Memorial da América Latina, em São Paulo, nos dias 2, 3 e 4 de maio deste ano.

O episódio com Thiago Bianchi já está disponível no YouTube. Confira:

