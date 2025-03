Bangers Open Air: ouça o primeiro episódio do podcast de 2025

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O festival Bangers Open Air Brasil dá início à sua aguardada temporada de podcasts, apresentada pelo multifacetado Bruno Sutter, conhecido por suas habilidades como cantor, músico, ator, humorista e radialista.

O Bangers Open Air, que acontece nos dias 2, 3 e 4 de maio, no icônico Memorial da América Latina, em São Paulo, promete ser mais uma vez um grande divisor de águas no mercado de shows no Brasil. Cada capítulo desta nova temporada trará um pouco das expectativas que os convidados do podcast possuem para este novo capítulo do festival na América Latina.

Os episódios prometem envolver os ouvintes com gravações realizadas no Dharma Studios, em São Paulo, onde os convidados compartilharão suas histórias e experiências no mercado musical, envolvendo também o festival Bangers Open Air.

O podcast conta com a presença de figuras emblemáticas do cenário do rock/metal: o jornalista e assessor de imprensa Ricardo Batalha e o empresário e dono da lendária loja de discos Woodstock, Walcir Chalas. Eles discutirão as dinâmicas do mercado musical, destacando o início do movimento de shows no Brasil em 1974, com o show do Alice Cooper no Anhembi, promovendo o álbum Billion Dollar Babies.

Ricardo Batalha e Walcir Chalas também falarão sobre a evolução dos shows de rock no Brasil e suas expectativas para esta edição do festival Bangers Open Air. Walcir compartilhará detalhes sobre sua relação com o W.A.S.P e os preparativos para a performance especial da banda no festival. Já Batalha relembrará o primeiro show em um estádio no Brasil, realizado pela banda Queen, no auge de sua carreira, divulgando o disco The Works.

Ele também recordará que artistas como Peter Frampton e Rick Wakeman já haviam pisado em solo brasileiro antes do Queen, até que o KISS consolidou a passagem de bandas estrangeiras no Brasil, especificamente em São Paulo, em 1983.

Confira:

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.