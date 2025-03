Observado por Troye Sivan, ETHAN mira o mercado brasileiro

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Exatamente um ano após o sucesso do single In The Club, que consolidou ETHAN como uma nova estrela LGBTQ+, o artista retorna ao clube com One More Song, questionando por que ainda está ali.

A faixa retrata noites intermináveis e compulsivas em busca de validação e fuga da realidade e, apesar da temática melancólica, a música traz uma atmosfera quase celebratória, com batidas pulsantes de Eurodance e melodias eufóricas, criando um contraste marcante.

Produzida e co-escrita com o dinamarquês Johannes Bruun, One More Song é inspirado nas experiências de ambos, com festas intensas e as emoções que vêm depois.

Gravado em Bangkok, na Tailândia, e dirigido por Kulapat Aimmanoj, o clipe de One More Song é um espetáculo visual estrelado por Gigi Ferocious e Vanda Miss Joaquim, de Drag Race Thailand. Com brilho, pele à mostra e uma estética vibrante, o vídeo traduz perfeitamente o estado quase alucinógeno descrito na música.

Esse lançamento é a primeira amostra do álbum de estreia de ETHAN, que segue o sucesso do EP Divine Intervention – relançado em versão deluxe.

Com 3 milhões de views no YouTube, o artista já leva seu som para clubes de Nova York, Bangkok e Sydney e se apresenta no Sydney Lesbian and Gay Mardi Gras, com shows previstos também nos EUA, Ásia, Europa e, em breve, no Brasil.

O artista já demonstra grande interesse pelo mercado brasileiro e planeja trazer sua música para os palcos do país, expandindo ainda mais sua conexão com o público latino-americano. Além disso, ele foi recentemente selecionado pessoalmente por Troye Sivan para integrar o SONGHUBS Pride e já se apresenta no Sydney World Pride, além de shows lotados no Stranger Bar (Bangkok) e no The Rosemont (Nova York).

Com mais de 80 mil seguidores no Instagram, 110 mil no TikTok e 35 mil no YouTube, ETHAN segue como um artista em ascensão no mundo pop.

Confira:

