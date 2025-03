Lizzo anuncia álbum inédito, o 1º desde 2022

Dando início a uma nova era em sua carreira, a cantora Lizzo retorna com a nova música Love In Real Life, que já está disponível em todas as plataformas digitais pela Warner Music, via Atlantic Records.

Lizzo também lança um videoclipe cinematográfico, dirigido por Colin Tilley, para acompanhar a faixa. No clipe, vemos a artista se recuperando de uma dor no coração enquanto sai para uma noite com seus amigos e descobre que eles estão lentamente se dissolvendo em uma multidão sinistramente sem rosto.

Este é o primeiro lançamento solo de Lizzo em três anos, desde 2022. Além disso, o single anuncia a chegada de seu quinto álbum de estúdio, um dos mais esperados de 2025, que também se chamará Love In Real Life, que chega ainda neste ano.



Love In Real Life mostra Lizzo em sua melhor forma. Mais uma vez, a cantora evolui com ousadia, explorando o rock pela primeira vez. A introdução em tom de spoken word dá lugar a uma melodia vibrante de guitarra e um ritmo leve, ressaltado por sua voz potente. A batida cresce, acompanhada por riffs eletrizantes e um groove contagiante, culminando em um refrão sedutor: “Baby come over here, I need love in real life”.

Para celebrar este novo capítulo, Lizzo fará três shows super intimistas no próximo mês nos EUA. A artista sobe ao palco do The Wiltern” em Los Angeles, no dia 12 de março, segue para o Webster Hall, em Nova York (EUA), no dia 16 e encerra no First Ave, em Minneapolis, no dia 18.



No início deste mês, Lizzo movimentou as redes sociais ao dar pistas sobre Love In Real Life. Primeiro, ela se despediu oficialmente da era Special em um post viral, seguido por um teaser com uma trilha sonora de flauta para seu novo single, gerando centenas de milhares de visualizações e curtidas.

A Rolling Stone americana destacou: “Ela está entrando em uma nova era da música”. Já a Billboard celebrou: “Já estava mais do que na hora de termos novas músicas de Lizzo”.

Confira:

