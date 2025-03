Seu Desejo é líder em ouvintes de forró no Spotify

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A banda Seu Desejo acaba de atingir um feito histórico: com 2.476.952 ouvintes mensais no Spotify, o grupo se tornou a banda de forro mais ouvida na plataforma.

O marco coloca a banda a frente de nomes consagrados do gênero como Calcinha Preta e Limao com Mel, reforçando sua ascensão meteórica e sua forte conexão com o publico.

O sucesso de Seu Desejo não é de hoje: nos últimos dias, a banda comemorou a impressionante marca de 50 milhões de visualizações no hit Cama de Solteiro, consolidando-se como um dos principais expoentes do forró romântico.

A canção, parte do DVD Nosso Tempo é Agora, gravado em Fortaleza (CE) em 2023, conquistou um espaco cativo nas playlists e se tornou um verdadeiro hino entre os fas.

O crescimento da banda também se reflete no sucesso do projeto Desejando, label que vem percorrendo o Brasil e que tem sua proxima parada no dia 15 de marco, no Rio de Janeiro.

Com shows repleto de hits, a turnê segue para Joao Pessoa (PB) em 5 de abril e Fortaleza (CE) em maio, consolidando a banda como um dos maiores fenômenos do forro.



