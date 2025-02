Juliette: saiba os detalhes de 'Farra, o novo EP da artista

A cantora Juliette lançou nesta quinta-feira (19) o seu mais novo EP, intitulado Farra, com foco em canções voltadas ao Carnaval. Esta é a segunda parte de seu trabalho musical, que vai se tornar álbum em abril pela Universal Music, via Virgin Music.

Depois da sensualidade e romance de Juliette presentes no EP Esquenta, o público se diverte com faixas provocativas e uma mistura perfeita de ritmos.

O lançamento conta com duas faixas: Me Pega, em parceria com as bandas Àttooxxá e Psirico e Eu vou aí, dueto com o cantor Henry Freitas. Ambas as músicas já estão disponíveis em todas as plataformas digitais.

“Esse trabalho está muito com a minha cara. Eu me senti muito confortável durante o processo criativo, estava empolgada nos dias de estúdio… As coisas se encaixaram, sabe? A ideia é misturar os ritmos com esse time de peso com quem fiz as parcerias. É um verdadeiro encontro de vozes do Nordeste. Isso tudo pra não deixar ninguém parado no carnaval”, diz Juliette sobre o novo trabalho.

Ouça:



