Maneva anuncia turnê de 20 anos de carreira

A banda Maneva anuncia a abertura das vendas da turnê em celebração às duas décadas de carreira. Os ingressos passaram a ser disponibilizados desde a última quinta-feira (20), no site oficial da banda. Chamada Maneva: 20 anos - Origem, a série de shows abraçará a sua trajetória e proporcionará encontros emocionantes com os seus fãs Brasil afora.

“A sensação de completar esse tempo de banda é de liberdade. Acredito que quando você celebra 20 anos é algo que remete a uma história, mas uma história com frescor. Não é nada que esteja acabando. Pelo contrário, está renascendo”, comenta Tales De Polli, integrante e vocalista do grupo.

Para abrir a tour, Maneva retorna à São Paulo, cidade onde iniciaram sua trajetória, para celebrar o início dessa jornada. Entre as cidades contempladas com o espetáculo estão Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, Curitiba e Campinas.

A proposta do especial é marcar o novo momento do grupo, de maturidade musical e artística, e revisitar faixas que moldaram a carreira da banda, como Saudades do Tempo, Pisando Descalço e Seja Para Mim.

“A galera pode se preparar que vai ser tudo muito carregado de emoção. Mas aquela nostalgia sem ser nostálgico exatamente, sem ser envelhecido. É tudo novo. Cenografia nova, repertório novo, novas produções, estamos colocando a nossa alma na preparação dessa turnê”, compartilha Tales.

Essa turnê celebra o atual momento da banda, que fechou contrato com a produtora de eventos Global Music — referência no setor de entretenimento —, que assina o projeto ao lado da GTS, braço de management da Universal Music. Juntos serão responsáveis por gerir a carreira do grupo.

Maneva: 20 anos - Origem

25 de abril - São Paulo

17 de maio - Curitiba

20 de junho - Rio de Janeiro

8 de julho - Campinas

9 de agosto - Salvador

10 de outubro - Porto Alegre

Ingressos disponíveis:

São Paulo - https://www.ticket360.com.br/evento/30528/ingressos-para-maneva

Curitiba - https://festivalcoolritiba.byinti.com/#/ticket/

Campinas - https://www.icones.com.br/evento/709658-maneva-turne-20-anos

Salvador - https://bileto.sympla.com.br/event/103504/d/304700/s/2077765

Porto Alegre - https://bileto.sympla.com.br/event/103404



