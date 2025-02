Marília Lopes e Filhos de Jorge se unem em 'Coisa Mais Linda'

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A cantora e compositora Marília Lopes apresenta seu novo single Coisa Mais Linda, disponível em todas as plataformas digitais pela Universal Music, via Virgin Music e Canetaria. A faixa, que conta com a participação especial do grupo Filhos de Jorge, é uma celebração do amor à primeira vista, com uma sonoridade que transita entre a brasilidade e o pop leve.

Com composição de Tiê Castro e Guga Fernandes, a música carrega uma mensagem de amor intenso e esperançoso, mas com um toque de vulnerabilidade. A letra equilibra a efemeridade da vida e o desejo por um relacionamento verdadeiro e duradouro, como destaca um dos versos marcantes: “Dois seres temporários jurando amor eterno”. O refrão traz leveza e emoção, transmitindo a sensação de que a chegada da pessoa amada ilumina e transforma tudo ao redor.

“Coisa Mais Linda” é realmente a coisa mais linda que eu já cantei (risos). Eu adoro poder dividir arte com alguém tão talentoso como o Arthur Ramos, que representa nessa faixa seu trio Filhos de Jorge. Mas além disso, eu amo cantar sobre o amor em suas formas… essa música me traz uma vibração de identificação daqueles seres que se apaixonam, daquela sensação do amor à primeira vista, e do desejo de ter pra sempre ao lado esse tal alguém que mexe com a gente”, compartilha Marília.

A produção musical ficou a cargo de Marco Lima, com mixagem de Zep Mix e masterização de Fernando Delgado. A sonoridade do single mantém a identidade construída por Marília desde o EP Maré, apostando em elementos orgânicos e na suavidade do pop com influências da música brasileira.

O single faz parte do novo álbum da artista, que será lançado ao longo do ano por meio de uma série de singles mensais, culminando em um trabalho completo e coeso.

Confira:

