Michel Teló confirma mais um ano com o 'Bloco Bem Sertanejo' no Carnaval de

Pelo quinto ano, o cantor e músico Michel Teló estará no Carnaval de São Paulo com seu Bloco Bem Sertanejo. Assim como ano passado o trio desfilará no Ibirapuera, no dia 2 de março.

Nas quase 3 horas de show em cima do trio, com sua banda completa, Michel canta grandes hits da música sertaneja e sucessos da sua carreira, sempre no formato de marchinhas de Carnaval. A concentração será 11h, na Praça Ibrahim Nobre, com apresentações de DJ's, e o bloco terá início às 13h.

Michel Teló foi um dos pioneiros do gênero sertanejo a cantar em trios elétricos. Desde a época do Tradição, o cantor já cantava em micaretas sertanejas: “Eu gosto muito de cantar no Carnaval, adoro fazer trio elétrico, são experiências muito especiais pra mim. É uma vibe muito boa ver a multidão acompanhando o trio”, conta.

Pela terceira vez, o bloco de Michel Teló terá a tradução em libras para um Carnaval mais inclusivo. Em parceria com a Turma do Jiló, a ação permitirá que as pessoas surdas aproveitem ainda mais a festa.

Este ano, além do já tradicional bloco em São Paulo, o cantor fará uma participação especial no Galo da Madrugada, em Olinda, no dia 1º de março.

