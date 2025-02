Imagine Dragons lança o trailer de 'Live From The Hollywood Bowl'

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Acaba de ser disponibilizado o primeiro trailer, legendado em português, da apresentação da banda de rock Imagine Dragons no Hollywood Bowl, na produção audiovisual Imagine Dragons: Live From The Hollywood Bowl (with the LA Film Orchestra), que oferece aos fãs a oportunidade de vivenciar a residência da banda como nunca antes.

Esta performance do Imagine Dragons estará disponível nos cinemas globais nos dias 26 e 29 de março, com distribuição da Trafalgar Releasing e Interscope Films, braço de produções audiovisuais da Universal Music.

O show de quase duas horas, realizado na noite final de uma residência do Imagine Dragons de quatro apresentações que reuniu mais de 67 mil fãs, traz arranjos reinventados de sucessos da banda, como Radioactive, Demons e Believer, acompanhados pela renomada LA Film Orchestra, composta por 50 integrantes e regida por Inon Zur.

O filme traz ainda as canções de seu mais recente álbum, Loom, lançado em 2024. A banda também se prepara para o lançamento da edição comemorativa de 10 anos de seu segundo álbum de estúdio, Smoke + Mirrors Ten, que já está disponível em pré-venda na UMusic Store.

Confira o trailer:

